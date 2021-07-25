نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم فقط، قد تسأل الكثير من أولياء الأمور من آباء وأمهات الطلاب والطالبات الملتحقين بشهادة الدبلومات الفنية عن موعد ظهور نتائج الاختبارات، وقد تكاثرت الأقاويل خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اقتراب موعد الإعلان عن الطلاب اللذين نالوا كونهم أوائل دفعة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021 ،وسوف يتم الإعلان عنهم بعد أن يعتمد معالي وزير التربية والتعليم طارق شوقي نتائج اختبارات الدبلومات الفنية لهذا العام الدراسي 2021، والجدير بالذكر أن عدد كافة المترشحين وصل إلى خمسين ألف عضو بينما هم منتشرين في اللجان الفرعية التي يصل عددها إلى أربعة وعشرين لجنة من اللجان القطعية المتواجدة في أماكن مختلفة بالجمهورية.

ميعاد ظهور نتائج الدبلومات الفنية للعام 2021

يتمنى كل طالب وطالبة ملتحق بمرحلة الدبلومات الفنية بأن يجتاز جميع الاختبارات بالنجاح والحصول على درجات مرتفعة وذلك خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اقتراب ميعاد الإعلان عن النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية ، وسوف يتم ظهور نتائج أوائل الدفعات بالدبلومات الفنية بعدما يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل اعتماد رسمي للنتيجة بعد الانتهاء من التصحيح بشكل كامل، وينتظر طلاب وطالبات الدبلوم الصناعي لكلا النظامين نطام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات بالإضافة إلى الدبلوم التجاري لكلا النظامين نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات.

متى ميعاد إصدار نتائج الدبلومات الفنية للعام 2021؟

ستظهر النتائج الخاصة بمتحانات الدبلومات الفنية سواء كان دبلوم صناعي او دبلوم تجاري او دبلوم زراعي فإن الاستبيان عن النتيجة سوف يكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويعرف الموقع باسم بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات ووظيفة هذه البوابة تتمثل في تمكين كافة الطلاب والطالبات أن يحصلوا على جميع نتائجهم عن طريق شبكة الإنترنت بشكل إلكتروني بمنتهى السهولة. ، خطوات معرفة النتيجة للدبلومات الفنية.

يتوجه كل طالب وطالبة بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم /http://fany.emis.gov.eg, وبقوم الطالب بكتابة القيم الذي ينتمي اليه. وبعد ذلك يدخل كل طالب رقم الجلوس الخاص به بالإضافة إلى جميع البيانات التي ستطلب منه. يتوجه بعد ذلك للضغط على إظهار النتيجة. وستظهر له صفحة مدون عليها كافة الدرجات الخاصة به.