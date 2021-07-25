ايفون 13 الجديد وأسعاره ومواصفاته وموعد نزوله في جميع الأسواق

شركة أبل المصنعة للايفون أصدرت هاتف ايفون 13 الجديد iphone 13 pro max ،وصدرت شائعات بأن الهاتف سوف يتم إصدارة وإتاحته لجميع الأسواق في رابع جمعة من شهر سبتمبر في عام 2021 ولكن تمكن البعض من داخل شركة ابل المصنعة أن يقولوا مواصفات ايفون 13 وعيوبه والثمن المحتمل عند نزوله الأسواق، في هذه المقالة سوف نخبركم بكل المعلومات الخاصة ب ايفون 13 من حيث مميزاته وعيوبة واسعاره.

ايفون 13 الجديد وأسعاره ومواصفات

تتميز هواتف شركة ابل بأنها الأعلى في الحماية وأعلى في الإمكانيات فالكثير والكثير ينتظرون احدث أصدرات من الهواتف للحصول عليها فور نزولها ويكونوا من أوائل حاملين الإصدار الجديد .

مميزات أيفون الجديد iphone 13

السعر المرتفع.

ثقله فيعد ايفون 13 نوعاً ما ثقيل .

احتمالية السعر عالميا للنسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام 1600 دولار.

وفي مصر حوالي ما يقرب 26000 جنيه مصري.

المملكة العربية السعودية يصل الى 6000 ريال سعودي.

الامارات في حدود 5800 درهم إماراتي.

عيوب ايفون 13 الجديدسعر iphone 13 pro max