موقع استخراج نتيجة شهادة الأساس 2021 الثامن أساسي برقم الجلوس جميع ولايات السودان

نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان جميع الولايات ، هو ما يرغب بالوصول إليه كافة الطلبة والطالبات الآن في ولايات السودان. تزامناً مع انتهاء اختبارات شهادة الأساس في السودان ،وكانت بعض المصادر التربوية أكدت انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الطلبة والطالبات بشهادة الأساس، وأنه سيتم طرح نتيجة الأساس 2021 الخرطوم, شرق دارفور, النيل الأزرق, وسط دارفور، نتيجة الأساس 2021 كسلا, شمال دارفور, القضارف، وباقي الولايات، هذا وسوف نوفر لكم أدناه رابط استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2021 السودان.

نتيجة شهادة الأساس 2021

أكدت مصادر مُطلعة أن وزارة التربية والتعليم السودانية تستعد خلال الأيام المقبلة نشر نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان بجميع الولايات، حيث سيتمكن جميع الطلاب من استخراج النتيجة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط ستقوم بتفعيلة وزارة التربية والتعليم السودانية قريباً خلال الفترة المقبلة.

وكانت تربية ولاية شمال كردفان، أعلنت منذ ساعات قليلة أن نتيجة شهادة الأساس 2021 ستكون متوفرة قريباً جداً، تزامناً مع انتهاء كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح وتقدير درجات الطلاب في الولاية، وستقوم مديرية التربية والتعليم بولاية شمال كردفان بنشر نتيجة الأساس 2021 برقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

رابط استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2021

إليكم خطوات استخراج نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان جميع الولايات برقم الجلوس والتي تتمثل في التالي:

رابط وزارة التربية والتعليم السودانية نتيجة الأساس 2021 http://www.moe.gov.sd/

اختيار الولاية التابع لها.

اختيار نتيجة شهادة الأساس 2021.

إدخال رقم الجلوس.

اختيار عرض النتيجة

من خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الرسمي على الإنترنت، يُمكنكم استخراج نتيجة الأساس 2021 السودان جميع الولايات، وذلك من خلال كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك ثم اختيار أيقونة النتيجة وستظهر على الفور، وذلك وفقاً لما تم تداوله عبر الصفحات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية.

تحديث: قالت مصادر تربوية أن معلمون مديرية التربية في ولاية الجزيرة قد أعلنوا الإضراب الكامل بخصوص عمليات تصحيح أوراق الصف الثامن بالولاية، ونحن لا نعلم السبب الذي أدى إلى ذلك، ولكن جاءت تلك الأخبار نقلاً عن أهم وأخر أخبار وزارة التربية والتعليم السودانية، نتمنى أن تعمل الوزارة على حل هذه المشكلة. وسنتابع معكم كل ما هو جديد من تفاصيل فيما يخص نتيجة شهادة الأساس 2021 بالسودان.