طريقة تسريع النت من الراوتر لأقصى سرعة ممكنة

تعتبر طريقة تسريع النت من الراوتر وضبط إعداداته بصورة سليمة من الأمور التي يسعى لمعرفتها مستخدمي الإنترنت لتساعدهم في التخلص من سرعة الأنترنت المنخفضة، وهي من الأشياء التي تعتبر مزعجة لهم، وفي هذا المقال سنتعرف على هذه الطريقة، إن طريقة تسريع النت من الراوتر تهم الكثيرين، ويسعى إليها كل من يستخدم الإنترنت سواءً في العمل أو الدراسة أو حتى الترفيه، لذا من المهم معرفة كيفية تسريع النت من الراوتر وهو ما قمنا بعرضه في هذا المقال.طريقة تسريع النت من الراوتر
هناك أكثر من طريقة مؤقتة لتسريع الإنترنت من الراوتر لكن الطريقة الدائمة لذلك تتم من إعدادات الراوتر، حيث تتعدد أسباب انخفاض سرعة النت، ويرجع السبب أحيانًا إلى مزود الخدمة، وتوجد عدة عوامل واجبة التطبيق لتسريع الانترنت، ومراعاة هذه العوامل مجتمعة ستكون له نتائج إيجابية في رفع سرعة النت، وهذه العوامل هي:
1- اختيار المكان الأفضل للراوتر
يُعد مكان الراوتر أحد أهم المؤثرة في سرعة النت، حيث كلما تزيد الحواجز المادية أمام الراوتر تقل سرعة النت، وكلما كان الراوتر بمكان مفتوح كانت السرعة أفضل، وكذلك الاتصال.
2- ضبط اعدادات وايرلس
وتلعب إعدادات Wi-Fi من الراوتر دورًا هامًا في سرعة النت، وجودته، والضبط الصحيح له كالآتي:
- الدخول على وايرلس من صفحة الإعدادات الخاصة بالراوتر.
- اختيار سعة القناة Channel Width على أن تكون 40 MHz.
- جعل آخر القناة هو 6 أو 9 من قائمة Channel.
- اختيار 300 Mbps لخاصية .Max Rate
- 3- ضبط سيرفر DNS الأفضل للراوتر
ويعتبر سيرفر DNS واحد من العوامل الهامة في تحديد سرعة تصفح الإنترنت، ويعد سيرفر جوجل هو أفضل DNS سيرفر؛ حيث يوفر أعلى سرعات بالعالم، ويتم ضبطه كالتالي:
- الدخول إلى صفحة اعدادات الراوتر.
- النقر على DHCP.
- كتابة IP التالي 8.8.8.8 بخانة Primary DNS.
- إضافة IP 8.8.4.4 بخانة .Secondary DNS
هناك بعض الإجراءات التي يجب القيام به لضمان نت سريع، وهذه الاجراءات هي:
- استخدام كلمة مرور للراوتر تكون قوية بحيث تمنع سرقة الشبكة، وما يتبعه من انخفاض سرة الإنترنت.
- فحص سرعة النت الخاصة بالجهاز.
- اختيار نوع راوتر جيد عند الشراء.
- مراعاة حسن توزيع الراوترات داخل المكان في حالة وجود أكثر من واحد.
- عدم وضع الراوتر بجوار أجهزة كهربية أخرى وبخاصة الميكروويف.
- عدم تواجد أكثر من جهاز راوتر بنطاق واحدة حتى لا تتقاطع إشاراتهم.
- في حالة وجود أكثر من جهاز راوتر بنفس النطاق يجب أن يبث كل منهم موجة مختلفة.
- استخدم الاتصال السلكي إذا كان متاحًا لثبات اتصاله وقلة تشويشه.
الوسوم
تعتبر طريقة تسريع النت من الراوتر وضبط إعداداته بصورة سليمة من الأمور التي يسعى لمعرفتها مستخدمي الإنترنت لتساعدهم في التخلص من سرعة الأنترنت المنخفضة، وهي من الأشياء التي تعتبر مزعجة لهم، وفي هذا المقال سنتعرف على هذه الطريقة، إن طريقة تسريع النت من الراوتر تهم الكثيرين، ويسعى إليها كل من يستخدم الإنترنت سواءً في العمل أو الدراسة أو حتى الترفيه، لذا من المهم معرفة كيفية تسريع النت من الراوتر وهو ما قمنا بعرضه في هذا المقال.طريقة تسريع النت من الراوتر
هناك أكثر من طريقة مؤقتة لتسريع الإنترنت من الراوتر لكن الطريقة الدائمة لذلك تتم من إعدادات الراوتر، حيث تتعدد أسباب انخفاض سرعة النت، ويرجع السبب أحيانًا إلى مزود الخدمة، وتوجد عدة عوامل واجبة التطبيق لتسريع الانترنت، ومراعاة هذه العوامل مجتمعة ستكون له نتائج إيجابية في رفع سرعة النت، وهذه العوامل هي:
1- اختيار المكان الأفضل للراوتر
يُعد مكان الراوتر أحد أهم المؤثرة في سرعة النت، حيث كلما تزيد الحواجز المادية أمام الراوتر تقل سرعة النت، وكلما كان الراوتر بمكان مفتوح كانت السرعة أفضل، وكذلك الاتصال.
2- ضبط اعدادات وايرلس
وتلعب إعدادات Wi-Fi من الراوتر دورًا هامًا في سرعة النت، وجودته، والضبط الصحيح له كالآتي:
- الدخول على وايرلس من صفحة الإعدادات الخاصة بالراوتر.
- اختيار سعة القناة Channel Width على أن تكون 40 MHz.
- جعل آخر القناة هو 6 أو 9 من قائمة Channel.
- اختيار 300 Mbps لخاصية .Max Rate
- 3- ضبط سيرفر DNS الأفضل للراوتر
ويعتبر سيرفر DNS واحد من العوامل الهامة في تحديد سرعة تصفح الإنترنت، ويعد سيرفر جوجل هو أفضل DNS سيرفر؛ حيث يوفر أعلى سرعات بالعالم، ويتم ضبطه كالتالي:
- الدخول إلى صفحة اعدادات الراوتر.
- النقر على DHCP.
- كتابة IP التالي 8.8.8.8 بخانة Primary DNS.
- إضافة IP 8.8.4.4 بخانة .Secondary DNS
هناك بعض الإجراءات التي يجب القيام به لضمان نت سريع، وهذه الاجراءات هي:
- استخدام كلمة مرور للراوتر تكون قوية بحيث تمنع سرقة الشبكة، وما يتبعه من انخفاض سرة الإنترنت.
- فحص سرعة النت الخاصة بالجهاز.
- اختيار نوع راوتر جيد عند الشراء.
- مراعاة حسن توزيع الراوترات داخل المكان في حالة وجود أكثر من واحد.
- عدم وضع الراوتر بجوار أجهزة كهربية أخرى وبخاصة الميكروويف.
- عدم تواجد أكثر من جهاز راوتر بنطاق واحدة حتى لا تتقاطع إشاراتهم.
- في حالة وجود أكثر من جهاز راوتر بنفس النطاق يجب أن يبث كل منهم موجة مختلفة.
- استخدم الاتصال السلكي إذا كان متاحًا لثبات اتصاله وقلة تشويشه.
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