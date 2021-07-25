سباح تونسي يحرز الميدالية الثانية للعرب بأولمبياد طوكيو

أحرز التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو، الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في الألعاب الجارية.

وسجل الحفناوي ثلاث دقائق و43.36 ثانية، ليحصد اللقب بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأميركي كيران سميث الذي سجل ثلاث دقائق و43.94 ثانية.

وكان التونسي محمد خليل الجندوبي قد حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كيلوغراما في التايكوندو يوم السبت.

ومنذ اللحظة الأولى، بقي الحفناوي بين متصدري السباق، وكان أول الواصلين، ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة بعد تتويج الأميركي تشايس كايليش في 400 م متنوعة.

وكانت مدينة أنطاليا التركية المحطة التحضيرية الأخيرة للحفناوي قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية. وسيخوض الحفناوي في طوكيو أيضًا سباق 800م.

وكان الحفناوي قد أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 400 م حرة في بطولة فرنسا، مسجلا 3:46.16 د، كما أحرز سباق 800 م بزمن 7:45.54 د.

وكان بطل السباحة السابق التونسي أسامة الملولي، المتوج بذهبيتي 1500 م حرة في بكين 2008 و10 كلم في لندن 2012، قد تحدث سابقًا عن إمكانية صعود الحفناوي على المنصة في أولمبياد باريس 2024 أو لوس أنجليس 2028.

بيد أن الحفناوي كان له رأي آخر بعد حصد هذا التتويج المبكر.

وأشار الاتحاد التونسي للسباحة نهاية العام الماضي إلى أن الحفناوي يدرس بالمعهد الرياضي الفرنسي بيار دو كوبرتان ويتدرب بتونس تحت إشراف المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي.