“برقم الاكتتاب” رابط moed.gov.sy نتائج اعتراضات البكالوريا السورية (الدورة الأولى) الان

رابط moed.gov.sy نتائج اعتراضات البكالوريا السورية التي قامت وزارة التربية والتعليم في الدولة السورية بالإعلان عنها بعد الغلان عن نتائج الدورة الأولى في الشهر الماضي، حيث انتهت الوزارة باستخراج نتائج طلاب جميع المحافظات للتعليم العام الحكومي برقم الاكتتاب وسط متابعة كبيرة وقامت ايضا بفتح باب تقديم التظلمات والاعتراضات وفق الآلية الخاصة لذلك.

موقع وزارة التربية والتعليم السورية

قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بالإعلان عن نتائج الدورة الأولى في الشهر الماضي، وتسارع طلاب القسم العلمي والأدبي والشرعي بالدخول على رابط استخراج النتائج برقم الاكتتاب، وقامت الوزارة بإتاحة موعد تقديم الاعتراضات الخاصة بجميع المحافظات، والتي تبدا باليوم التالي من إعلان النتائج ولمدة ثلاثة أيام، وقد تقدم الطلاب الراغبين في الاعتراض على النتائج لإعادة التصحيح أو إعادة تجميع الدرجات بتقديم طلباتهم، وبعد أن تم إغلاق باب التسجيل قامت الوزارة بمراجعة جميع الطلبات للبحث فيها والرد القريب عنها، واليوم أعلن موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر فيس بوك عن الإعلان عن نتائج اعتراضات الطلاب بجميع الأقسام للدورة الأولى، والتي يبدأ بعدها تقديم الجامعات بعدما يتعرف كل طالب على المصير المتوقع له والسبر الأولي لدخول الكليات فيما بعد.

إعلان نتائج الاعتراضات

قام موقع تعليم سوريا بالإعلان عن نتائج الطلاب برقم الاكتتاب بالمحافظات السورية ابتداء من محافظة حمص، وعلى أن يتم الإعلان عن بقية المحافظات تباعا، ، حلب ، دمشق ، اللاذقية ، إدلب ، دارا وبقية المحافظات السورية برقم اكتتاب الطلاب، بعدما كان للطالب الحق في الاعتراض على نتائج مادتين فقط.

رابط moed.gov.sy نتائج اعتراضات البكالوريا السورية

يتم استخراج نتائج الاعتراضات للمحافظات بشكل متتالي باتباع الخطوات التالية: