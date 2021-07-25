الإعفاء من الرسوم الدراسية بالسعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وشروطه

الإعفاء من الرسوم الدراسية بالسعودية ، لكافة أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي 1442، في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لأمر ملكي، كان صدر بشأن إعفاء كافة أبناء، الأسر التي تستفيد من الضمان الاجتماعي، وكذلك كل أبناء وبنات الأسر السعودية، التي تحتاج دعمًا ماليًا لاستكمال دراستهم بالجامعات السعودية المختلفة، وفي كافة التخصصات المتاحة داخل الجامعات، وذلك بشكل يمثل 100% من إجمالي المصروفات الدراسية داخل الجامعات السعودية. كما تلتزم الجامعات السعودية أيضًا، بإعفاء كل من المنتسبين إلى أسر تستفيد من الضمان الاجتماعي، أو أولئك التابعين لدور الأيتام السعودية، بالإضافة إلى أن الإعفاء من الرسوم الدراسية بالسعودية 1442، يشمل كذلك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بنسبة إعفاء لهم تبلغ 50%.

لا يتم تنفيذ الأمر الملكي بالإعفاء من المصروفات الدراسية بالسعودية، سوى بعد الالتزام بعدد من الشروط المهمة، والمتعلقة بالإعفاء من الرسوم ىالدراسية، حتى يتمكن الطالب من الحصول على الإعفاء. ومن أبرز شروط الإعفاء من الرسوم الدراسية في السعودية، ما يلي:

يجب أن يكون الطالب منتميًا لأسرة، تستفيد من الضمان الاجتماعي في السعودية. يجب أن يكون الطالب، تابعًا فحدى دور الأيتام أو الجمعيات الخيرية المسجلة رسميًا في السعودية. يجب أن يكون الطالب أو الطالبة، من أبناء أو بنات أحد المنسوبين للقطاعات العسكرية. أن يكون المتقدم بالطلب، أحد أبناء المشاركين في عاصفة الحزم. يكون الإعفاء بنسبة 50%، لذوي الاحتياجات الخاصة. أن يكون الطالب أو الطالبة، أبناء لأحد شهداء الواجب في المملكة. أن يكون الطالب أو الطالبة، إبنًا لأحد السجناء، ممن مر عليهم أكثر من عام كامل، وهذا الشرط يشمل الزوجة أيضًا بالإعفاء، إذا كانت في المرحلة التعليمية الجامعية. إذا ما كن المتقدم بطلب إعفاء الرسوم الدراسية، منتميًا لجمعية كلانا. إذا كان المستفيد، مسجلًا لدى مركز الأمير محمد بن نايف، فإعفاء الرسوم الدراسية يشمل في هذه الحالة؛ أبنائه وزوجاته كافة. إذا ما كن المتقدم بطلب إعفاء الرسوم الدراسية، منتميًا لجمعية تراحم، يشمل الإعفاء أبنائه وزوجاته. كما يُعفى إعفاء تامًا، أسر مصابي الواجب الوطني بالمملكة. يعفى من الرسوم الدراسية، المتقدمين ممن حصلوا على وسام الملك عبدالعزيز. كما يعفى من الرسوم الدراسية، المتقدمين ممن سجلوا براءات اختراع. ويتم الإعفاء لأبناء المنسوبين لوزارة الصحة، ممن علموا وتعايشوا أثناء جائحة كوفيد-19. كما يتم إعفاء الطلاب، المنتسبون والمستفيدون من التأهيل الشامل. ويُعفى أبناء وبنات، المرابطون على الحد الجنوبي. وتعفي جامعة الباحة طلابها، من أبناء مستفيدينت الضمان الاجتماعي، بنسبة 4% فقط من قيمة الرسوم الدراسية.

تنضم العديد من الجامعات السعودية، إلى المبادرة الملكية لإعفاء الطلاب والطالبات، ممن لا يستطيعون الإيفاء برسوم الجامعة الدراسية، فالأساس هم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، في حين تقدم بعضها مزايا للإعفاء من الرسوم الدراسية، لمن لا ينتمون أو لا يستفيدون من الضمان، كما في بعض الحالات التي ذكرناها في الشروط بالأعلى. ومن أبرز الجامعات التي تقدم، إعفاء للرسوم الدراسية بالسعودية 1442، هي:

على الرغم من اشتراط العديد من الجامعات السعودية، أن يكون المتقدم للإعفاء من رسوم الجامعة الدراسية، إلا أن هناك بعض الجامعات، التي تضيف ضوابطًا أخرى، تيسر على فئات أخرى التقدم بطلب إعفاء من رسوم الجامعة، وذلك في أعقاب تطبيق نظام الجامعات الجديد في السعودية وتأثيره على مجانية البكالوريوس بالتفصيل، وهذا لعدد من الحالات الخاصة مثل الجامعات التالية:

جامعة الملك خالد؛ التي تتيح التقدم بطلب الإعفاء، لبرامج الدبلوم والماجستير، بالإضافة إلى نظام التعليم الموازي.

جامعة نجران.

جامعة المجمعة، والتي تتيح للطلاب غير المقتدرين، إمكانية تخفيض الرسوم الدراسية فقط، دون الإعفاء التام منها.

جامعة جدة، التي تقدم لغير القادرين من الطلاب والطالبات، إمكانية تخفيض الرسوم الدراسية فقط، وذلك بنسبة 15%، لكل من طلاب الماجستير والمهني فقط.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الملك سعود.

يتطلب التقدم بطلب الإعفاء من الرسوم الدراسية الجامعية، نموذجًا أو صيغة خطاب اعفاء من رسوم الجامعة، أو الإعفاء من الرسوم الدراسية، وهناك العديد من النماذج التي تجيب على تساؤل الكثير من الطلاب “كيف اقدم طلب إعفاء من رسوم الجامعة”، والإجابة أن طريقة طلب إعفاء من رسوم الجامعة، بسيطة للغاية، فقط اذهب إلى الموقع الإلكتروني للجامعة، التي تقدم إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم الجامعة، أو تضع شروطًا إضافية تتيح للمزيد من الطلاب غير القادرين، إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية، وهناك أكثر من نموذج طلب إعفاء من الرسوم الدراسية، مثل نموذج طلب اعفاء من رسوم جامعة الملك عبدالعزيز، أو نموذج طلب اعفاء من رسوم جامعة الجوف وغيرهم.