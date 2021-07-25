مقتل 6 جنود جراء هجوم لبوكو حرام فى الكاميرون

جدة - نرمين السيد - قتل 6 من جنود الكاميرون على الأقل، أمس السبت، إثر هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية فى أقصى شمال الكاميرون، حيث يكثف الجهاديون هجماتهم، حسبما أكد حاكم المنطقة للتلفزيون الرسمى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال حاكم منطقة أقصى شمال الكاميرون، بكارى ميدجياوا، إن مقاتلى بوكو حرام "وصلوا قرابة الرابعة فجرًا فى 6 آليات مدججين بالسلاح". كما أعرب حاكم المنطقة عن "أسفه لمقتل جنودنا الـ6 فى الميدان"، لافتًا إلى أن الحادث الذى وقع فى منطقة ساغميه على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع نيجريا، تسبب أيضًا فى "إصابة 4 آخرين".

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