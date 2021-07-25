إعرف الآن.. رابط نتائج التوجيهي 2021 الأردن | برقم الجلوس نتائج الثانوية العامة الأردنية عبر موقع الوزارة tawjihi.jo

نستعرض لكم عبر ثقفني، رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن برقم الجلوس، حيث ينتظر عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة الموعد الرسمي والمقرر الذي سيتم اعلان نتائج التوجيهي فيه من قبل وزارة التربية والتعليم في الأردن، وبحسب بيانات ومصادر وزارية من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام الجاري في منتصف شهر أغسطس المقبل، وتتزايد نسبة البحث من قبل العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي لمعرفة موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج التوجيهي، وفي سطور هذا المقال نوضح لكم كافة التفاصيل.

رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم بأن الامتحانات لم تسجل أي مشاكل لدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، على الرغم من الشكاوى التي صدرت من العديد من الطلبة بسبب صعوبة أسئلة الامتحانات، وأشارة الوزارة بأن الامتحانات سارت وسط اجراءات مشددة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية، وتقدم لأداء الامتحانات النهائية نحو 207 ألف طالب وطالبة من جميع المدن والمحافظات الأردنية، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور أن يتم الإعلان عن النتائج في أسرع وقت للاطمئنان على أولادهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية، الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي 2021” بطريقة إلكترونية، حيث يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي من كافة المدن والمحافظات الأردنية، تسجيل الدخول إلى الرابط المخصص الذي وفرته الوزارة، حيث يستطلع الطالب بعد الدخول للموقع ادخال البيانات الخاصة به وهي رقم الجلوس والاسم، وسيتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة به بكل سهولة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج التوجيهي من قبل الوزارة، وتسائل عدد من الطلاب عن طريقة معرفة النتائج، وفي الفقرة التالية نوفر لكم شرح مفصل وخطوة بخطوة للاطلاع على النتيجة.

الخطوة الاولى، يقوم الطالب بزيارة رابط موقع التوجيهي الذي يتبع لوزارة التربية والتعليم. الخطوة الثانية يقوم الطالب بادخال الاسم رباعي. الخطوة الثالثة كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة. الخطوة الرابعة ادخال كود التحقق. الخطوة الخامسة النقر على أيقونة اظهار النتيجة.

خطوات التعرف على نتائج التوجيهي 2021 بالأردن