lms.privatemoe.ae login بوابة التعلم الذكي للطلاب والمعلمين لتسجيل العام الجديد

lms.privatemoe.ae login بوابة التعلم الذكي بالإمارات العربية المتحدة استعدادا للعام الدراسي الجديد 1443-2022، حيث يقوم كل ن الطلاب واولياء الأمور والمعلمين بالدخول على الرابط الرسمي للدخول على موقع الوزارة الرسمي لمتابعة أهم الأخبار القرارات والتسجيل أيضا في منصات التعليم الذكي، وذلك لمتابعة الدروس الافتراضية وأيضا التسجيل بالاختبارات الشهرية للطلاب فيما بعد، كما يقوم المعلم بمتابعة الطلاب وخاص بالمراحل الدراسية الأولى، رياض الأفال والمرحلة الابتدائية.

موقع وزارة التربية والتعليم للتعليم الذكي

حيث أنهى طلاب المراحل التعليمية الثلاثة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، العامين الدراسيين الماضيين بدون الذهاب اليومي إلى المدرسة، وقام التعليم الإلكتروني مقام الفصل الافتراضي بالتعليم أون لاين، حيث قامت منصة الإمارات التعليمية بتحديد جداول يومية للطلاب بجميع المراحل وتم تقديم الشرح وأيضا من خلال المنصات التفاعلية تم التفاعل مع الطلاب كأنهم بالفصل الدراسي، وقام المعلمين بمراحل التعليم الأولى، الابتدائية ورياض الأطفال، بمتابعة الأنشطة الدراسية ولواجبات اليومية للطلاب بالاشتراك مع ولي الأمر، وانهى الطلاب الامتحانات إلكترونيا عبر منصة التعليم الإلكترونية، وذلك بسبب انتشار فيروس كرونا حيث كان ارتفاع أعداد الإصابات اليومية سببا أساسيا لتوقف التعليم بالمداس بالعامين الماضيين والاعتماد على المنصة التعليمة.

المنصات التعليمية في دولة الإمارات

قامت وزارة التربية والتعليم باللحاق بركب التعليم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة للمستقبل، حيث اهتمت بتعليم الطلاب أساسيات العمل الإلكتروني والرقمي الذي اصبح من أساسيات العصر الحديث، وكان أيضا لتوقف الدراسة بالمدارس تم الاعتماد على التعليم الإلكتروني للأهداف التالية:

تلقين الطالب اساسيات التعليم الإلكتروني الرقمي لمعرفة الأساسيات التقنية والرقمية في خطط المستقبل 2030.

إيجاد بديل آمن للتعليم المباشر بالمدارس لحين الانتهاء من فترة التوقف عن المدارس.

الحرص على صحة الطالب خوفا من انتشار فيروس كرونا وخاصة في الموجة الثالثة للفيروس الذي وصات أعداد الإصابات اليومية في الإمارات لما يزيد عن 1200 حالة.

توفير الفيديوهات المسلة والمكتبات الرقمية التي يتمتع الطالب بالاستذكار منها وتكون متاحة له طوال الوقت.

يتم الدخول المباشر على رابط منصة التعليم الذكي بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات. يبدا تسجيل الدخول بكتابة رقم البريد الإلكتروني للطلاب. يتم ذكر كلمة المرور. يتيح الرابط أيضا استرجاع كلمة المرور في حال تم فقدانها.

تسجيل الطلاب والمعلمين في رابط lms.privatemoe.ae login بوابة التعلم الذكي