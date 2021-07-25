تعرف على مميزات وإضافات لعبة فري فاير الإصدار الجديد 2021

تستحوذ لعبة فري فاير على اهتمام كبير من قبل اللاعبين من جميع دول العالم فلا تعتبر مجرد لعبة منتشرة في الوطن العربي فقط بل يتوسع إنتشارها على مستوي العالم وتزداد شهرة بسبب كثرة التحديثات الخاصه بها التي تجعلها تبدو مميزة وعصرية، ولا تعتبر لعبة تقليدية أو مطابقة طهللعبة ببجي موبايل كما يعتقد البعض، حيث يمكن تصنيف لعبة فري فاير على أنها قتالية جماعية لذلك هي من نفس ذات نوع لعبة ببجي ولكنها ليست تقليد لها، وتتشابه جميع الألعاب في كونها لها محرك خاص بها سواء عملات تساعد اللاعبين أو جواهر ذهبية أو أحجار يتم جمعها وغيرهم من وسائل المساعدة وتعتبر وسيلة المساعدة داخل لعبة فري فاير هي الجواهر وتعتبر هي الهدف الرئيسي للاعب داخل اللعبة، بدونها لا يستطيع الحصول على الهدايا أو التغلب على العقبات والعقد التي تواجه اللاعب ويتم الحصول على تلك الجواهر من خلال الشحن المادي أو أحد البرامج الصادقة القليلة، ويتسائل الكثير من الأشخاص عن مميزات التحديث الجديد لذلك نقدم لكم المميزات من خلال هذا المقال. إضافات ومميزات التحديث الجديد 2021 إضافات ومميزات التحديث الجديد 2021 التحديث الجديد: من أهم إضافات التحديث الجديد يمكن للاعب تشكيل شخصية جديدة خاصه به بدلاً من شراء الشخصيات المتوفرة باللعبة ولكنها تحتاج إلي مقابل من الجواهر مكثف عن طريقة الشراء التقليدية. تحديثات خاصه بالأسلحة: تغيير معظم الأسلحة بشكل أحدث من الأسلحة القديمة التقليدية ومن أحدث الأسلحة سلاح يُعرف بأسم بندقية القنص.

توفير حماية للعين خاصةً لعشاق ومدمنين لعبة فري فاير ويمكن الوصول إليها من إعدادات اللعبة.

تمكين الحيوانات الموجودة من استخدام اللاعب لها كدرع يحتمي به مثل حيوان النسر.

يمكن للاعب العودة مرة أخري إلي ساحة اللعب من خلال الكلاسيكية المضافة جديد بحيث يتم مساعدته من قبل الأصدقاء بقوة تقارب إلي المئة حصان.

معرفة المعدل الخاص به من كميات الأسلحة ووقت الإستمرار الخاص به داخل اللعبة.

إمكانية التحرك بسهولة أثناء ركوب الطائرات الشراعية بعد أن تم تزويد سرعتها بشكل مكثف لتأتي لصالح اللاعب فكلما ازداد إرتفاع اللاعب داخل الساحة كلما ازدادت سرعته. تحديثات خاصه بالأسلحة: الوسوم

تستحوذ لعبة فري فاير على اهتمام كبير من قبل اللاعبين من جميع دول العالم فلا تعتبر مجرد لعبة منتشرة في الوطن العربي فقط بل يتوسع إنتشارها على مستوي العالم وتزداد شهرة بسبب كثرة التحديثات الخاصه بها التي تجعلها تبدو مميزة وعصرية، ولا تعتبر لعبة تقليدية أو مطابقة طهللعبة ببجي موبايل كما يعتقد البعض، حيث يمكن تصنيف لعبة فري فاير على أنها قتالية جماعية لذلك هي من نفس ذات نوع لعبة ببجي ولكنها ليست تقليد لها، وتتشابه جميع الألعاب في كونها لها محرك خاص بها سواء عملات تساعد اللاعبين أو جواهر ذهبية أو أحجار يتم جمعها وغيرهم من وسائل المساعدة وتعتبر وسيلة المساعدة داخل لعبة فري فاير هي الجواهر وتعتبر هي الهدف الرئيسي للاعب داخل اللعبة، بدونها لا يستطيع الحصول على الهدايا أو التغلب على العقبات والعقد التي تواجه اللاعب ويتم الحصول على تلك الجواهر من خلال الشحن المادي أو أحد البرامج الصادقة القليلة، ويتسائل الكثير من الأشخاص عن مميزات التحديث الجديد لذلك نقدم لكم المميزات من خلال هذا المقال. إضافات ومميزات التحديث الجديد 2021 إضافات ومميزات التحديث الجديد 2021 التحديث الجديد: من أهم إضافات التحديث الجديد يمكن للاعب تشكيل شخصية جديدة خاصه به بدلاً من شراء الشخصيات المتوفرة باللعبة ولكنها تحتاج إلي مقابل من الجواهر مكثف عن طريقة الشراء التقليدية. تحديثات خاصه بالأسلحة: تغيير معظم الأسلحة بشكل أحدث من الأسلحة القديمة التقليدية ومن أحدث الأسلحة سلاح يُعرف بأسم بندقية القنص.

توفير حماية للعين خاصةً لعشاق ومدمنين لعبة فري فاير ويمكن الوصول إليها من إعدادات اللعبة.

تمكين الحيوانات الموجودة من استخدام اللاعب لها كدرع يحتمي به مثل حيوان النسر.

يمكن للاعب العودة مرة أخري إلي ساحة اللعب من خلال الكلاسيكية المضافة جديد بحيث يتم مساعدته من قبل الأصدقاء بقوة تقارب إلي المئة حصان.

معرفة المعدل الخاص به من كميات الأسلحة ووقت الإستمرار الخاص به داخل اللعبة.

إمكانية التحرك بسهولة أثناء ركوب الطائرات الشراعية بعد أن تم تزويد سرعتها بشكل مكثف لتأتي لصالح اللاعب فكلما ازداد إرتفاع اللاعب داخل الساحة كلما ازدادت سرعته. تحديثات خاصه بالأسلحة:

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