موعد بداية الدراسة 2021-2022 وحقيقة تقديم الموعد والحضور اليومي للمدارس والجامعات

موعد بداية الدراسة 2021-2022 ، من خلال ما نسعى لرصده وتقديمه من تغطية خاصة لأهم وأخر أخبار وزارة التربية والتعليم، فهناك الكثير من الأخبار المتداولة حول موعد بداية الدراسة في المدارس والجامعات 2021-2022 ، وهو الأمر الأهم في الوقت الحالي الذي يود معرفته الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات، وهل سيكون العودة للدراسة حضورياً أم ستكون الدراسة عن بُعد. هذا ما سنتناوله خلال هذا التقرير.

موعد بداية الدراسة

موعد بداية الدراسة ، قالت مصادر مطلعة ومقربة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعقد مؤتمراً موسعا خلال الفترة المقبلة وتحديداً في أخر شهر أغسطس ليتم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، في حين كثُرت الأخبار والشائعات حول موعد بداية الدراسة في المدارس والجامعات 2021-2022 للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت المصادر أن الدكتور طارق شوقي نفى تماماً ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية. فيما يخص أن وزارة التربية والتعليم قد حددت موعد بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الموعد سيتم تحديده والإعلان عنه رسمياً خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي.

موعد بداية الدراسة 2021-2022

وأوضحت مصادر أخرى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع أن يكون موعد بداية الدراسة 2021-2022 للعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات خلال أيام شهر أكتوبر. ولم تُصرح المصادر عن اليوم أو التاريخ المحدد لذلك، ولكن هي مجرد توقعات لا أكثر، مُشيرة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وجدير بالذكر أن تلك المصادر أكدت أن الدراسة في العام الجديد ستعتمد على الحضور للمدارس والجامعات حسب الحالة الصحية، ومن المقرر أيضاً أن يكون الحضور بشكل يومي استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التعليم عن بعد من خلال القنوات والمنصات التعليمية.