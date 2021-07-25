التعليم العالي || خطة البعثات الخارجية الكويت للعام (2021- 2022) ورابط وموعد التقديم

خطة البعثات الخارجية الكويت للعام الجامعي (2021- 2022)، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية، عن موعد طرح خطة الشواغر للبعثات الخارجية، وذلك يخص الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة في عامي (2019-2020) – (2020-2021)، وتم تحديد موعد قبول طلبات التقديم، بدايةً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 يوليو الحالي 2021، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 29 يوليو من نفس الشهر، وقد أوضحت السنان أن تأخير التقديم لخطة الشواغر هذا العام جاء بسبب تأخر الإعلان عن نتائج قبول جامعة الكويت، ولإعطاء الفرصة كاملة لأبنائنا الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم، لمن لم يتم قبوله في جامعة الكويت، وتحرص دائماً وزارة التعليم العالي الكويتية، على مستقبل أبنائها الطلاب والطالبات، ونحن هنا في موقع “ثقفني” نتابع هذا الأمر باهتمام بالغ، وفيما يلي سوف نقدم لكم رابط التقديم.

خطة البعثات الخارجية الكويت

أكدت السنان بأن جميع طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من آداء اختبارات الثانوية العامة هذا العام. والبالغ عددهم ما يقرب من 4000 طالب وطالبة. بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أو بسبب مخالطتهم للمصابين وذلك أضرهم لدخول الاختبارات الاستثنائية التي عقدتها الوزارة. هؤلاء يستطيعون التقديم والتسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية. مع زملائهم من الطلاب الذين لم يتم قبولهم قبل ذلك في خطة الشواغر. وذلك وفقاً للتخصصات المطلوبة ووفقاً لشروط التسجيل.

رابط التقديم لخطة الشواغر للبعثات الخارجية

أعلنت وزارة التعليم العالي في الكويت، أن التقديم لخطة الشواغر للبعثات الخارجية، سوف يكون إلكترونياً عن طريق موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني الرسمي، وشددت على الطلاب الراغبين في التقديم، التقديم في الموعد المحدد من قبل الوزارة، ويتم التقديم إلكترونياً للحفاظ على الطلاب من خطر العدوى بفيروس كورونا الخطير، كما نبهت السنان على ضرورة إطلاع الطلاب والطالبات على التخصصات المطلوبة، وشروط التسجيل في الشواغر هذا العام، قبل البدء في التسجيل وذلك للتأكد من صحة الرغبات المختارة، كما أوضحت أنه يحق للطالب اختيار أكثر من رغبة، وتتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على النسب المئوية للطلاب المتقدمين ووفقاً للرغبات المختارة.

وزارة التعليم العالي الكويتية

أكدت وزارة التعليم العالي أنها ستقوم بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بخطة الشواغر للبعثات الخارجية. وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي.

موعد التقديم لخطة الشواغر للبعثات الخارجية

حددت وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء القادم الموافق 27\07\2021. موعد بداية التقديم وينتهي التقديم يوم الخميس القادم الموافق 29\07\2021. وسوف يكون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.