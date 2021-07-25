الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وزارة الموارد البشرية

المساعدة المقطوعة أحد أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها السعوديين، فهي خدمة مالية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبعض الفئات والأسر السعودية الفقيرة، وذلك ما يكون بناء على شروط ومعايير يتم وضعها بمعرفه الوزارة بالأضافة إلى أوراق ومستندات يتم تقديمها للوزارة لتأكد من أستحقاق المواطن للحصول على تلك المساعدة.

القيمة المالية للمساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القيمة المالية للمساعدة المقطوعة تتمثل فى 3000 ريال سعودي حتى 15 ألف ريال سعودي، يتم تحديد تلك القيمة بناء على الوضع المالي للأسرة وأحتياجاتها اليومية، كما تصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة فقط خلال العام يتم تحديدها بمعرفة الوزارة وبناء على الوضع الأقتصادي للسعودية.

الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على المساعدة المقطوعة 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية للمواطنين السعوديين المستفيدين من المساعدة المقطوعة تلك الأوراق المستندات التي يجب تقدمها للحصول على المساعدة المقطوعة وهي ما تمثلت في:

بطاقة الهوية الوطنية.

سجل الأسرة، وذلك فى حال كان للمتقدم أسرة.

محل الإقامة، من خلال عقد ملكية أو إيجار.

إثبات بقيمة الدخل الشهري الخاص بالمتقدم.

ما هي الفئات المستفيدية من المساعدة المقطوعة بالسعودية 2021

هناك فئات محددة يمكن لها التقدم للاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي وهي:

أسر السجناء. المطلقات. الأرامل. أم الأيتام. الأسر التي تقع تحت خط الفقر.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

هناك بعض الشروط التي يجب الألتزام بها للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهي:

أن يكون دخل الأسرة لا يزيد عن 2500 ريال شهرياَ.

الجنسية السعودية يحملها المستفيدين.

ألا يكون للمستفيد سجل تجاري بأسمه.

لا يمتلك المستفيد عقار أو محال تجاري بأسمه.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

عدم مغادرة السعودية لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالمساعدة المقطوعة والأوراق التي يجب تحضيرها لتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، وشروط الحصول عليها وأيضاً الفئات التي ستصرف لها، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالمساعدة المقطوعة، وسنقوم بإعلان موعد الصرف فور إعلانه وتحديدة من جانب وزارة الموارد البشرية وسنخبركم بكل جديد خاص بالضمان الاجتماعي.