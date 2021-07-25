Mbc مسابقة الحلم فرصة الفوز بجائرة 250 ألف دولار مع مصطفي ألاغا مسابقة الحلم

فرصة الفوز بجائرة 250 ألف دولار مع مصطفي ألاغا مسابقة الحلم , قد اشتهرت مسابقة الحلم بالمصداقية في كل مكان , لقد لاحظنا عددا كبيرا من عمليات البحث بشأن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم , فالجائرة التي تقدر بربع مليون دولار أمريكي هي ليست بالشئ القليل , لذلك يرغب الجميع في تجربة حظهم ومحاولة الاشتراك في مسابقة الحلم , حيث يتم عمل سحب علي كل أسماء المشتركين , ويقوم مصطفي ألاغا بالإعلان عن أسماء الفائزين علي الهواء مباشرة , لذلك لا مجال للخداع في مسابقة الحلم فهي حقيقة تماما , وبسبب الطلب الكبير علي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفي ألاغا , قررنا أن نعرض لكم طريقة الاشتراك , كما سوف نقوم أيضا بعرض أرقام الاشتراك الخاصة بالعديد من الدول العربية حول العالم , تابعوا معنا المقال الأتيالاشتراك في مسابقة الحلم
تتمثل طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم في خطوه بسيطة جدا , كما هو متعارف عليه فقط تقوم بإرسال رسالة نصية بها كلمة حلم او dream علي الرقم الخاص ببلدك , بعد ذلك سوف تستلم الرسائل الخاصة بأسئلة المسابقة , وسوف تتلقي رسائل باستمرار هذا من أجل زيادة فرصة ربحك عند السحب , يقوم ألإعلامي الشهير مصطفي ألاغا بالاتصال علي الفائزين لإعلامهم بالنتائج علي الهواء مباشرة لكي يطمئن جميع المشاهدين بأن المسابقة حقيقة والجوائز تصل للفائزين في السحب بحق , والآن نعرض لكم أرقام الاشتراك في بعض الدول العربيةأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
أرقام الاشتراك في المسابقة في السعودية :
- STC: 858888، سعر الرسالة 5 ريال.
- Mobily: 650444، سعر الرسالة 2.5 ريال في اليوم و5 ريال الرسالة.
- Zain: 755505، سعر الرسالة 5 ريال.
- Virgin: 300300، سعر الرسالة 5 ريال.
- Lebara: 313131، سعر الرسالة 5 ريال.
الأردن :
- Zain: 94099، سعر الرسالة 70 قرشاً.
- Orange: 94099، سعر الرسالة 70 قرشاً.
- Umniah: 94099 سعر الرسالة 70 قرشاً.
ألإمارات :
- etisalat: 5544، سعر الرسالة 3.15 درهم
- du: 3636، سعر الرسالة 5.25 درهم
المغرب :
- Maroc Tel: 9669، سعر الرسالة 9 دراهم
- Inwi: 9669، سعر الرسالة 9 درهم
- Orange: 9669، سعر الرسالة 9 دراهم
الكويت :
- Zain: 4242، سعر الرسالة 500 فلس
- STC: 4242، سعر الرسالة 500 فلس
- Ooredoo: 4242، سعر الرسالة 500 فلس
الوسوم
فرصة الفوز بجائرة 250 ألف دولار مع مصطفي ألاغا مسابقة الحلم , قد اشتهرت مسابقة الحلم بالمصداقية في كل مكان , لقد لاحظنا عددا كبيرا من عمليات البحث بشأن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم , فالجائرة التي تقدر بربع مليون دولار أمريكي هي ليست بالشئ القليل , لذلك يرغب الجميع في تجربة حظهم ومحاولة الاشتراك في مسابقة الحلم , حيث يتم عمل سحب علي كل أسماء المشتركين , ويقوم مصطفي ألاغا بالإعلان عن أسماء الفائزين علي الهواء مباشرة , لذلك لا مجال للخداع في مسابقة الحلم فهي حقيقة تماما , وبسبب الطلب الكبير علي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفي ألاغا , قررنا أن نعرض لكم طريقة الاشتراك , كما سوف نقوم أيضا بعرض أرقام الاشتراك الخاصة بالعديد من الدول العربية حول العالم , تابعوا معنا المقال الأتيالاشتراك في مسابقة الحلم
تتمثل طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم في خطوه بسيطة جدا , كما هو متعارف عليه فقط تقوم بإرسال رسالة نصية بها كلمة حلم او dream علي الرقم الخاص ببلدك , بعد ذلك سوف تستلم الرسائل الخاصة بأسئلة المسابقة , وسوف تتلقي رسائل باستمرار هذا من أجل زيادة فرصة ربحك عند السحب , يقوم ألإعلامي الشهير مصطفي ألاغا بالاتصال علي الفائزين لإعلامهم بالنتائج علي الهواء مباشرة لكي يطمئن جميع المشاهدين بأن المسابقة حقيقة والجوائز تصل للفائزين في السحب بحق , والآن نعرض لكم أرقام الاشتراك في بعض الدول العربيةأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
أرقام الاشتراك في المسابقة في السعودية :
- STC: 858888، سعر الرسالة 5 ريال.
- Mobily: 650444، سعر الرسالة 2.5 ريال في اليوم و5 ريال الرسالة.
- Zain: 755505، سعر الرسالة 5 ريال.
- Virgin: 300300، سعر الرسالة 5 ريال.
- Lebara: 313131، سعر الرسالة 5 ريال.
الأردن :
- Zain: 94099، سعر الرسالة 70 قرشاً.
- Orange: 94099، سعر الرسالة 70 قرشاً.
- Umniah: 94099 سعر الرسالة 70 قرشاً.
ألإمارات :
- etisalat: 5544، سعر الرسالة 3.15 درهم
- du: 3636، سعر الرسالة 5.25 درهم
المغرب :
- Maroc Tel: 9669، سعر الرسالة 9 دراهم
- Inwi: 9669، سعر الرسالة 9 درهم
- Orange: 9669، سعر الرسالة 9 دراهم
الكويت :
- Zain: 4242، سعر الرسالة 500 فلس
- STC: 4242، سعر الرسالة 500 فلس
- Ooredoo: 4242، سعر الرسالة 500 فلس
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