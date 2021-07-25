أسماء الطلاب المقبولين في البعثات الخارجية الكويتية 2021-2022 وزارة التعليم العالي رابط الاستعلام

المقبولين في البعثات الخارجية الكويتية 2021-2022، أعلنت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن أسماء الطلاب المقبولين في البعثات الخارجية الكويتية، وقدمت وزارة التعليم العالي التهنئة للطلاب والطالبات المقبولين لهذا العام، وقد اعتمد وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أسماء الطلاب المقبولين، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في عامي 2019-2021 و 2020-2021، فقد أعلنت فاطمة السنان الوكيل المساعد لشئون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية، والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي الكويتية، من خلال بيان رسمي تم عقده خصيصاً للإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين للبعثات الخارجية، وجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات المقبولين في البعثات الخارجية هذا العام، يزيد عن العام السابق حيث بلغ عدد المقبولين 3311 طالب وطالبة، بزيادة عن العام السابق والذي بلغ عدد الطلاب المقبولين للابتعاث الخارجي فيه 2848 طالباً وطالبه، وفيما يلي نقدم لكم رابط استعلام المقبولين في البعثات الخارجية.

أسماء المقبولين في البعثات الخارجية الكويتية

أعلنت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي عن أسماء المقبولين، كما هنأت وزارة التعليم العالي الطلاب المقبولين وتمنت لهم مزيد من التقدم والتوفيق، وتم نشر أسماء جميع الطلاب المقبولين على موقع وزارة التعليم العالي الرسمي، وعلى كل طالب وطالبة الدخول على رابط الموقع والذي سنقدمه بين أيديكم فيما يلي للتعرف على أسماء المقبولين.

رابط موقع وزارة التعليم العالي

ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم في خطة البعثات الخارجية، عن الرابط الرسمي لوزارة التعليم العالي للاطمئنان على وجود أسمائهم من بين المقبولين، ويستطيع الطالب أو الطالبة الدخول على رابط موقع وزارة التعليم العالي بكل سهولة للبحث عن اسمه بين الأسماء المقبولة داخل الصفحة الرسمية للوزارة.

وزارة التعليم العالي الكويتية

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية، عن خطة البعثات الخارجية الكويت للعام (2021-2022). حيث أعلنت عن موعد طرح خطة الشواغر للبعثات الخارجية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عامي (2019-2020) – (2020-2022). وذلك وفقاً للشروط والضوابط والتخصصات المطلوبة. وحددت الوزارة يوم الثلاثاء القادم 27 يوليو الحالي. موعد البدء في تلقي طلبات الراغبين في التسجيل في شواغر البعثات الخارجية. وينتهي التقديم يوم الخميس من نفس الشهر الموافق 29 يوليو 2021. ويتم التقديم إلكترونياً عن طريق رابط وزارة التعليم العالي الرسمي. وقد تم تأخير التقديم في شواغر البعثات الخارجية، بسبب تأخر إعلان نتائج قبول جامعة الكويت 2021.