tawjihi.jo موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2021 عبر موقع وزارة التربية الأردنية

موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2021 من أهم الأشياء التي يهتم بها طلاب وطالبات الثانوية العامة الأردنية، الذين كانوا قد تقدموا إلي امتحانات التوجيهي في الأردن في الفترة من 24 حزيران واستمرت حتي منتصف شهر تموز، وقد تمت الامتحانات تحت اجراءات شديدة لحماية الطلاب من العدوي، والالتزام بلبس الكمامة والتباعد، وبعد أن انتهت الامتحانات بدأت عمليات تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بالطلاب، وهم الأن في انتظار ظهور نتائج الثانوية العامة في الأردن، وإعلان معدلات النجاح.

موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2021

انتهي طلاب الثانوية العامة التوجيهي من أداء الامتحانات، حيث تقدم لأداء الامتحانات 207283 طالبا وطالبة في كافة الأقسام والفروع الأكاديمية والمهنية، وكانت هناك التزامات وقائية واحترازية تجاه الطلاب والعاملين في اللجان لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وقد أعلن وزير التربية والتعليم في الأردن أن نتائج الثانوية العامة الأردن سيتم الإعلان عنها في خلال أربعة أسابيع من نهاية الامتحانات، ولذلك فانه من المتوقع أن يتم اعلان نتائج التوجيهي الأردن في منتصف شهر أغسطس آب القادم، فور انتهاء عمليات التصحيح لجميع طلاب وطالبات التوجيهي في كافة محافظات الأردن

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2021

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن جميع مراكز الخاصة بتصحيح امتحان التوجيهي الثانوية العامة في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية قد استأنفت مرة أخري أعمال التصحيح وذلك بعد أن توقفت اللجان لعدة أيام لأجازه عيد الأضحى المبارك، وقد عادت جميع اللجان الامتحانية مرة أخري للعمل وذلك اعتبارا من يوم السبت الرابع والعشرين من شهر يوليو 2021.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردنية التوجيهي

ينتظر الطلاب بقلق بالغ ظهور امتحانات التوجيهي المرحلة الثانوية في جميع المدارس، والتي سيتم اعلانها خلال الايام المقبلة، وننشر لكم الآن خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي وهي كالتالي:

دخول الطالب موقع نتائج التوجيهي وهو الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم.في الأردن

يقوم الطالب بتسجيل اسمه وكذلك رقم الجلوس ويتأكد أنه صحيح

كتابة الطالب لرمز التحقق الذي سيظهر أمامه

ثم يضغط الطالب بعد ذلك علي عرض النتيجة

وسيتم نشر نتائج التوجيهي بعد أن يتم اعتمادها رسمياً.