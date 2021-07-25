أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة

توقعات بهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أغلب مناطق البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعدة شمالاً.

ومن المحتمل هطول أمطار متوسطة على الهضاب الداخلية من الضالع والبيضاء وشبوة و حضرموت.

وحسب المركز يُتوقع هطول أمطار متفرقة تصل إلى الغزيرة على السواحل الجنوبية من لحج وعدن إلى حضرموت، والسواحل الغربية من تعز إلى حجة والمناطق الداخلية المقابلة لها.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة على المناطق الصحراوية من الجوف ومأرب إلى صحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية والطينية بسبب غزارة الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي إب : 40.2 ملم ، حجة : 28.2، المحويت : 26.8 ، ريمة : 20.4 ، الحديدة : 20.2، السدة- إب : 20.0 ، صنعاء : 17.2.

كما بلغت الأمطار في المعافر- تعز 13.0 ملم، وعتق 10.5 ملم، صرفيت 6.7ملم، ذمار 4.0ملم.

