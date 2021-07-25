أخبار اليمن : استمرار خروقات الحديدة و20 غارة على محافظتين

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استمرار خروقات الحديدة و20 غارة على محافظتين

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. استمرار خروقات الحديدة و20 غارة على محافظتينواصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 147 خرقاً بينها 3 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجاح وشارع الـ50 وخمسة خروقات بقصف مدفعي و126 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ50 والفازة والجاح والجبلية . وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 17 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية رحبة. واستهدف طيران العدوان بغارتين مديرية ناطع في محافظة البيضاء



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