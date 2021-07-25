اتحاد الشغل في تونس: مؤسسات الدولة "تفككت" وتوقيتها انتهى

قال أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، الأحد، إن مؤسسات الدولة "تفككت"، مشددا على أن "هذه المنظومة انتهى توقيتها".

وذكر الطبوبي، في تصريح إعلامي لـ"موازييك إف إم" خلال إحياء ذكرى اغتيال محمد البراهمي، أن "مؤسسات الدولة تفككت وأصبحت أسرارها ومراسلاتها الداخلية الرسمية منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي"، مضيفا "هذه المنظومة انتهى توقيتها".

ودعا الطبوبي القوى السياسية إلى توحيد صفوفها "لخلق قوة وطنية مدنية ديمقراطية في ممارساتها بالأساس".

وبخصوص الأزمة الحالية، قال الطبوبي إنها نتيجة تراكمات عديد السنوات بعد الثورة.

وختم حديثه بالقول: "لا بد من الضغط الإيجابي من أجل تعديل البوصلة السياسية".

وانطلقت صباح اليوم الأحد مظاهرات غاضبة في عدد من المحافظات التونسية تنديدا بحكم جماعة الإخوان، وللمطالبة بإقالة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة من رئاسة البرلمان.

وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشدا شعبيا كبيرا، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.

وتشهد البلاد حالة من الغضب الشعبي من جراء سياسيات النهضة التي أفسدت المسار الديمقراطي وعنفت المعارضين فضلا عن فضح محاولة استغلال المؤسسة القضائية لإفساد ملفات التقاضي في عدة قضايا إرهابية أبرزها مقتل شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.