الجزائر تستعد لإنتاج لقاح سينوفاك الصينى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية فى الجزائر، أمس السبت، استعدادات بلاده لإنتاج لقاح سينوفاك الصينى محليًا، لمواجهة فيروس كورونا، فى ظل تسارع وتيرة تفشى الوباء على الأراضى الجزائرية، والدول المجاورة لها.





وفى بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، وصل وفد من الخبراء الصينيين، يوم الجمعة الماضى، إلى مطار محمد بوضياف الدولى بقسنطينة فى زيارة ترمى إلى "تفقد التجهيزات والمعدات الخاصة بانتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 (سينوفاك)".

وأوضح البيان، أن الوفد سيطلع "على مستوى الوحدة الانتاجية التابعة لمجمع صيدال"، واصفة الزيارة بأنها "محطة جد هامة فى روزنامة انتاج اللقاح الصينى بالجزائر"، من دون إعطاء أى جدول زمنى لبدء الإنتاج على الأراضى الجزائرية.

وبذلك، يصبح "سينوفاك" هو اللقاح الثانى المضاد لفيروس كورونا الذى يتقرر إنتاجه محليًا فى الجزائر، فقبل أشهر أعلنت الجزائر أنها ستنتج اللقاح الروسى "سبوتنيك-فى"، اعتبارًا من سبتمبر.

ومنذ بداية الجائحة سجلت الجزائر رسميًا 160 ألفا و868 إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من أربعة آلاف وفاة، كما سجلت البلاد حصيلة قياسية للإصابات اليومية يوم الجمعة، بلغت 1.350 إصابة.

فيما أعلن معهد "باستور" الجزائرى أنه تسلّم 2.4 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى المضاد لكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة إلى 6 ملايين جرعة تلقاها المواطنون.