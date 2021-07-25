إقليم أمهرة الإثيوبى يعلن التعبئة العامة لمواجهة قوات تحرير تيجراى

جدة - نرمين السيد - وكان إقليم أمهرة، حليف رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، أعلن فى منتصف يوليو الجارى، أنه سيشن هجومًا على قوات إقليم تيجراى المجاور، التى تواصل تقدمها داخل الأراضى الخاضعة لسيطرة أمهرة، علاوة على النزاع المستمر بين العرقيتين بسبب الأراضى الخصبة.

وتواصل جبهة تحرير شعب تيجراى قتالها ضد القوات الموالية للحكومة فى منطقة عفر المجاورة، حيث فتحوا جبهة جديدة فى الحرب بعد ثمانية أشهر من الصراع.

وهدد رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، فى وقت سابق، بالقضاء على جبهة تحرير تيجراى واقتلاعها من جذورها، فى ظل الانتصارات التى تحققها الجبهة باتجاه إقليم أمهرة المتحالف معه.