نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيل الأول الأساسي في الأردن 2021-2022.. المستندات المطلوبة لتسجيل الأول أساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن ، هو ما يشغل جميع أولياء الأمور الآن بجميع المحافظات الأردنية بالإضافة إلى سؤال عن طريقة وخطوات تسجيل الصف الأول في الأردن 2021-2022 ، وهو ما نختص به هذا المقال فيما سيتم وضع رابط التسجيل للصف الأول الابتدائي في الأردن، وذلك من أجل التسهيل على جميع أولياء أمور التلاميذ عملية تسجيل بيانات أبنائهم للالتحاق بالصف الأول الأساسي بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية فتح باب التسجيلات.

تسجيل الأول الأساسي في الأردن

أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية بدء فتح وتفعيل رابط تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن 2021-2022 حتى تستمر عمليات تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر موقع خدمة تسجيل الأول أساسي 2021 الأردن حتى نهاية يوم الأول من شهر يوليو القادم 2021، ويبحث الجميع الآن عن رابط تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن.

وفي ذات السياق أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن الهدف الأساسي من تدشين عملية تفعيل رابط التسجيل للصف الأول الابتدائي في الأردن 2021-2022 هو عدم الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة من أجل تسجيل الصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى الحد من الازدحام والتجمعات التي قد تسبب زيادة حالات كوفيد 19 المستجد.

المستندات المطلوبة لتسجيل الأول أساسي 2021 الأردن

في ذات الصدد أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية المستندات المطلوبة من أجل إتمام عملية تسجيل الصف الأول الأساسي الابتدائي 2021 الأردن والتي تتمثل في التالي:

شهادة الميلاد الخاصة بالتلميذ معتمدة.

صورة من دفتر العائلة للأردنيين.

فيجب إحضار صورة جواز السفر وتصريح الإقامة ساري لغير الأردنيين.

إحضار 6 صور شخصية للطالب مقاس 6*4.

إحضار شهادة تطعيمات للطالب.

إحضار شهادة كشف طبي معتمدة.

رابط تسجيل الأول الأساسي في الأردن 2021-2022

من خلال ما سنتعرف عليه الآن من طريقة وخطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي في الأردن ، يُمكنكم الآن جميع أولياء أمور التلاميذ الإطلاع على الخطوات الصحيحة من أجل إتمام عملية التسجيل للصف الأول الابتدائي بالأردن بكل سهولة ويُسر من خلال موقع خدمة تسجيل الأول الأساسي في الأردن التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية، والتي تتمثل في التالي.

دخول على رابط خدمة تسجيل الأول الأساسي 2021 الأردن. كتابة الرقم الوطني. كتابة كلمة المرور. اختيار أيقونة تسجيل الصف الأول الأساسي. كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب بدقة شديدة وعمل اللازم والمطلوب من الخطوات الأخرى. ثم اختيار أيقونة تسجيل. طباعة الاستمارة الإلكترونية للتسجيل.

وعليه فإن الوزارة قد أوضحت وأكدت أن من آلية تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن وضمن الشروط اللازمة أن يقبل الطلاب من مواليد 2015/01/01 حتى تاريخ ميلاد 2015/12/31 فما دونها، وأن لا يتجاوز عمر الطفل في 2021/12/31 عمر 9 سنوات ميلادية، وقد بدأت عمليات التسجيل للصف الأول الابتدائي 2021 الأردن يوم الرابع والعشرين من مايو المنقضي.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد كافة التفاصيل فيما يخص رابط تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن 2021-2022 ، هذا وسنتابع معكم كل ما هو جديد بخصوص المسيرة التعليمية بالمملكة الهاشمية عن التسجيل للصف الأول الابتدائي بالأردن.

تحديث: بناءً على بيان وزارة التربية والتعليم الأردنية فإن عمليات تسجيل الأول أساسي 2021 في الأردن، قد شارفت على الانتهاء، فنود أن ننوه على جميع أولياء الأمور الكرام سرعة الدخول على رابط المخصص لإتمام عملية تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن 2022 ، وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل. لكي يتمكنوا من تسجيل أبناءهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد.