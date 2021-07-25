تأكيد وفاة شخصين في مستشفى الجاردنز الليلة

المدينة نيوز - أعلنت مصادر مطلعة وفاة شخصين في مستشفى الجاردنز الليلة ولم تبد المصادر مزيدا من المعلومات . يذكر أن مستشفى الجاردنز يعالج مرضى كورونا وفق اتفاقية بينه وبين وزارة الصحة . ويقول مراقبون إن على الوزارة الخروج بتصريح رسمي حول ما جرى . لمزيد من المعلومات انقر هنا

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