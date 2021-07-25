أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد الجنيد

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد الجنيدبعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ محمد احمد الجنيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السابق بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .

واشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات لوطنه في المناصب التي شغلها حيث كان وزيرا للمالية ومحافظا للبنك المركزي اليمني

ورئيس اللجنة العليا للمناقصات الأسبق حيث عرف بكفاءته الإدارية ونزاهته .

وفي الجانب التنظيمي أشار رئيس المؤتمر إلى أن الفقيد الجنيد كان أحد الألف الموسسين للمؤتمر الشعبي العام وشغل عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام .

وفي البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن أحد قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلى اخ الفقيد / د. عبدالله احمد الجنيد و افراد الاسرة وكافة ال الجنيد بمحافظة الحديدة عبر رئيس المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .