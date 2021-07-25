فيديو.. محتجو تونس يقتحمون مقرات النهضة ويشعلون مقرات الإخوان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، تجمع محتجون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، اليوم الأحد، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادى برحيل الإخوان وزعيمهم فى تونس راشد الغنوشى، مطالبين بإسقاط النظام.
كما حاصر المحتجون مقر النهضة فى العاصمة تونس، تعبيرًا عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها فى إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم.
وجاءت الشعارات ما بين رفض الأوضاع والمطالبة برحيل الإخوان عن الحكم ودوائر صنع القرار، وأولهم زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوضى، وكتبوا على اللافتات: "ارحلوا سئمنا منكم"، وهتافات أخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشى: "يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما قام أحدهم باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.
كما اقتحم محتجون فى محافظة توزر جنوب البلاد، مقر حركة النهضة، وأضرموا فيه النيران وأشعلوا محتوياته.
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