الدبيبة: لا حرب فى ليبيا بعد اليوم 

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، أكد رئيس الحكومة الليبية التزامه بخطة تأمين الجنوب الليبى وتقديم المساعدة لمديريات المنطقة، مشددًا على أنه "لا حرب فى ليبيا بعد اليوم".
كما أكد الدبيبة أنه يعمل وحكومته على توفير الخدمات الرئيسية فى الجنوب الليبى.
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