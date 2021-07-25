نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الآن.. رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية 2021 عبر منصة داري dari iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عبر ثقفني، رابط التقديم على الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية 2021، حيث يبحث الكثير من المواطنين العراقيين من كافة الماحفظات العراقية عن طريقة التقديم على قطع الأراضي السكنية، حيث أعلنت وزارة الإعمار عن منصة داري الإلكترونية، والتي وفرتها الوازرة من أجل التقديم الإلكتروني على قطع الأراضي، وقالت الوزارة بأن المواطن يقوم بتسجيل الدخول إلى رابط المنصة، ومن ثم تعبئة جميع البيانات في الخانات المخصصة، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم كافة الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة داري.

التقديم على قطع الأراضي السكنية بالعراق

حرصت حكومة العراق من خلال طرحها للأراضي السكنية إلى حل مشكلة الإسكان، وقد بلغ عدد الأراضي التي منحتها الحكومة للمواطنين نحو 300 ألف قطعة سكنية، وتقدم للتقديم على استمارة الأراضي السكنية عشرات الآلاف من المواطنين، وسيتم توزيع الأراضي وفقا للشروط التي أعلنها الوزارة، حيث سيحصل المواطن على القطعة السكنية بحسب تطابق الشروط عليه، كما سيتم فرز الطلبات بعد انتهاء عملية التسجيل ليتم التعرف على المواطنين الذين بياناتهم صحيحة ومدة استحقاقهم للقطع السكنية، وسيتم الإعلان عن موعد التسليم في الأيام القادمة.

رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي 2021

اتببع الخطوات التالية من أجل التسجيل في استمارة التقديم على قطع الأراضي لعام 2021، حيث تجدر الإشارة إلى أن التقديم يتم عن طريق الموقع الرسمي التابع لوزارة الإعمار.

أولا وفي البداية يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى رابط وزارة الإعمار من الرابط التالي https://www.moch.gov.iq/. ثانيا، يتم التحقق عن طريق رقم الهاتف المححمول. ثالثا كتابة البيانات بشكل دقيق. رابعا سيتم مراجعة جميع الطلبات المرسلة. خامسا المواطن الذي يدخل بيانات غير صحيحة يتعرض للمسائلة.

أعلنت وزارة الإعمار عن الفئات التي يحق لها التقديم في استمار الأراضي والاستفادة من القطع السكنية، حيث يحصل على الأراضي المواطنين الأشد احتياجا وفقرا لها، بالإضافة إلى المتقاعدين والعائلات التي تقيم في الطمر الصحي، المنتمين للرعاية الصحية، المعين المتفرغ، وطالبت الوزارة جموع المواطنين بضرورة التسجيل قبل الإغلاق من أجل الاستقادة من طرح الحكومة للأراضي.