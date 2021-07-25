ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مقاطعة خنان الصينية إلى 63 شخصا

أعلنت سلطات مقاطعة خنان وسط الصين أن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي اجتاحت هذه المقاطعة أواسط الشهر الجاري ارتفع إلى 63 شخصا.

وجاء في بيان أصدرته حكومة المقاطعة اليوم الأحد أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلفت أيضا فقدان 5 أشخاص وإجلاء نحو 862 ألف شخص من المناطق المنكوبة.

وأضاف البيان أن هناك أيضا أكثر من 296 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات عاجلة، مشيرا إلى أن الفيضانات غمرت قرابة 877 ألف هكتار من المزارع، وأسفرت عن تدمير 8876 مبنى.

ويشارك أكثر من 200 ألف شخص، بينهم رجال إطفاء ومنقذون، في أعمال البحث والإنقاذ في المقاطعة التي اجتاحتها الأمطار الغزيرة يوم 17 يوليو.

وفي مدينة تشنغتشو، سجلت بعض محطات الرصد الجوي معدلات يومية قياسية لهطول الأمطار.