موقع بوابة التعليم الفني لعرض نتائج الدبلومات الفنية 2021 تجاري- صناعي- زراعي برقم الجلوس

موقع بوابة التعليم الفني من أهم المواقع وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، نظراً لكونه هو الرابط الرسمي لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية كافة الشُعب 2021، فقد قام طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، بأداء الامتحانات المقررة لشهادة الدبلوم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة، بسبب فيروس كورونا وكثرة أعداد المصابين والوفيات، فكان لزاماً على الحكومة تفعيل عدة إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة المواطنين من العدوي، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتبعية بتنفيذ هذه الإجراءات خلال الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية دون عقبات أو إصابات، وكان هناك متابعة مستمرة على اللجان لتزليل العقبات والتأكد من تنفيذ التعليمات الصحية، وخلال السطور التالية نوضح لكم الرابط المخصص للتعرف على نتائج الدبلومات، التي من المقرر إعلانها قبل نهاية يوليو الجاري.

الدخول على الموقع الإلكتروني “fany.moe.gov.eg“

تحديد المجال الذي يدرس فيه الطالب.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على بحث.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تم تحديد الموعد الرسمي لإعلان نتائج الدبلومات الفنية كافة الشُعب، حسب تصريحات نائب وزير التربية والتعليم دكتور محمد مجاهد، بأن يتم إعلان النتائج يوم 29 يوليو الجاري حيث تم الانتهاء من أعمال الكنترولات وجاري تجهيز النتيجة، لاعتماد أسماء الأوائل والنسبة العامة ليقوم السيد الوزير باعتمادها وإعلانها ومن ثم استخراجها إلكترونياً، على أن تكون متاحة بالمدارس في اليوم التالي لإعلانها.

بوابة التعليم الفني

هي نظام إلكتروني لإدارة نظام امتحانات التعليم الفني، حيث يتم من خلالها تسجيل الطلاب لاستمارة الامتحانات لشهادة الدبلوم.

وكذالك يتم عرض أرقام الجلوس إلكترونياً من خلال بوابة التعليم الفني، وتوفر عدد من الأسئلة التي تتضمن ما تم دراسته خلال العام الدراسي.

ليقوم الطلاب بالتفاعل مع هذه الأسئلة والرجوع إليها لمعرفة ما تم تحصيله من معلومات.

وأهم ما تقدمة بوابة التعليم الفني الإلكترونية عرض نتائج الدبلومات برقم الجلوس.

توفيراً على الطلاب في الوقت والمجهود في الذهاب للمدارس والتزاحم لاستخراج النتيجة.

الدبلومات الفنية

هي أحد أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال دراسته، فهي تؤهله للدخول لسوق العمل بناءً على ما تم دراسته العملية خلال سنوات الدراسة سواء بنظام الثلاث أو الخمس سنوات، فيعتبر التعليم الفني أساس لدفع عجلة التنمية بمختلف المجالات، هذا ويمنح الحاصلين على درجات عالية فرصة للدخول للمرحلة الجامعية لاستكمال الدراسة بالتخصص المناسب لما حصلوا عليه بشهادة الدبلوم.