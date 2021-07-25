تردد قناة اون تايم سبورت الجديد الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز 2021

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز اليوم، والتي أبرزها مباراة النادي الأهلي أمام فريق الإنتاج الحربي، تعد المباراة صعبة للفريقين تزداد المباراة صعوبة على الإنتاج الحربي الذي يسارع من أجل الهروب من الهبوط هذا العالم، وخاصة بعد فوز وتعادل بعض الفرق التي تنافسه في منطقة الهبوط، برغم الأداء المميز الذي يقدمه الإنتاج الحربي إلا أن النتائج ليست في صالحة.

تزداد المباراة صعوبة على الفارس الأحمر لعدة أسباب أولها تعادل النادي الأهلي أمام فريق البنك الأهلي في المباراة السابقة، ثانيا أن الكثير من اللاعبين الدوليين والمتميزين ليست بالفريق أمثال الحارس الدولي محمد الشناوي واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وغيرهم من النجوم الشباب في المنتخب الأولمبي.

تقام المباراة اليوم في السابعة مساءاً اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو 2021 على استاد القاهرة الدولي، ويتم نقل المباراة على قناة On Time Sports الرياضية، حيث ابرز المحللين علي مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية النجم الدولي الكبير والإعلامي الشهير احمد شوبير والكابتن والمحلل طه إسماعيل وغيرهم من النجوم والمحللين الدوليين.

يمكنكم متابعة ومشاهدة افضل القنوات الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات أون تايم سبورت من خلال ضبط إشارة التردد الجديد بعد عملية التحديث التي تم تنفيذها من قبل إدارة القناة مؤخرا حيث أن تردد القناة كالتالي:



القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

التردد الجديد لقناه on time Sports 2 يمكنكم استقباله عن طريق إتباع الخطوات التالية:

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 12303 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500.

وصلنا إلي ختام شرح تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز.