بدء موسم العمرة اليوم و500 موظف وموظفة في استقبال المعتمرين

بعد إنتهاء موسم الحج وبعد أن شهد تنظيم الحج هذا العام افضل وأرقى تنظيم فقد استعدت المملكة لإستقبال المعتمرين وسط إجراءات إحترازية وتنظيمية كبيرة، فقد جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من ٥٠٠ موظف وموظفة لإستقبال المعتمرين والمصلين من خلال أربع نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي – نقطة تجمع أجياد – نقطة تجمع الشبيكة)، للدخول إلى المسجد الحرام، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لموسم العمرة:

لقد جرى الإستعدادات التامة من قبل جميع أجهزة ووزارات المملكة عامة ووزارة الحج والعمرة خاصة برعاية جلالة الملك وولى العهد بالتزامن مع عودة موسم العمرة، فقد أوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام أنه جرى استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية وتجهيز صحن المطاف والمسعى الدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة.

حجز موعد العمرة:

فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء موسم العمرة ويتم حجز العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا وحجز موعد العمرة والالتزام بهذا الموعد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وأعلنت رئاسة الحرمين انها استعدت استعدادا تاما لاستقبال المعتمرين وعملت على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، التي من خلالها تضمن بإذن الله سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام وتقديم خدمات راقية ومميزة

منظومة الخدمات في المسجد الحرام:

ومن الجدير بالذكر فقد استقبلت رئاسة الحرمين أول فوج من المعتمرين اليوم الاحد 25/7/2021 بعد عودة العمرة وعقب إنتهاء موسم الحج رسمياً مساء أمس وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين، وأكدت الرئاسة أنها وفرت منظومة من الخدمات المتكاملة، والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، التي تسعى لزيادة الحرص على سلامة المصلين والمعتمرين، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.