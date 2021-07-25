على هواتف الأندرويد ميزة جديدة من “تويتر” ينتظرها الملايين

تتسابق شركات التواصل الإجتماعي في كيفية رضاء مستخدمي تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة من تويتر أو فيس بوك أو واتساب او غيرها من تطبيقات المراسلة وإبتكار الكثير من الخصائص والمزايا التي تطرح لعملائها كل فترة لكسب رضاهم، فقد كشفت منصة “تويتر” عن قرب طرح ميزة ينتظرها أصحاب هواتف “أندرويد” الذكية، التي ستمكن المغردين من البحث في سجل رسائلهم الخاصة، وقالت شركة “تويتر” في بيان، إن الميزة ستكون “نسخة محسّنة” من ميزة البحث الحالية، وأوضحت تويتر أن الميزة ستسمح للمستخدمين بالبحث في سجل الرسائل المباشرة بالكامل وليس فقط الرسائل الحديثة، كما تعمل “تويتر” على إضافة القدرة على البحث في محتوى الرسائل نفسها، بدلا من البحث عن المرسل فقط.

ميزة البحث في الرسائل الخاصة وميزة الدفع الألكتروني على تويتر:

يعتبر مستخدمو ومحبي تويتر ميزة البحث في الرسائل عن رسالة ما والتى لم تكن متاحة على هواتف أندرويد من قبل وكذلك ميزة الدفع الألكتروني وإرسال واستقبال الأموال من خلال منصة تويتر، حيث أشارت شركة “تويتر” إلى أن هذا التحديث قادم “في وقت لاحق من هذا العام”، بحسب ما جاء في بيانها، وكانت “تويتر” أطلقت خدمة البحث في الرسائل الخاصة قبل عامين على هواتف “آيفون” ونسخة الويب، وبدأت تويتر قبل أيام اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، وتسمح الخدمة التي أطلقت عليها اسم “تيب جار” لأصحاب الحسابات على شبكة تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.

تويتر تهذب تقنياتها للذكاء الإصطناعي:

حيث تعمل شركة تويتر على تحديث معلوماتها التكنولوجيا وتمكينها من أحدث التقنيات في الذكاء الإصطناعي بحيث تمكن تويتر من تحسين خوارزميات “التلقين الآلي”، أي القواعد المعلوماتية التي تتيح لأجهزة الكمبيوتر “التعلم” تلقائيا بالإعتماد على بيانات، وبفضل أنظمة الذكاء الإصطناعي، “تستنج” المنصة بالاعتماد على تاريخ التصفح للمستخدم أنه يفضل على سبيل المثال فيديوهات الكلاب على تلك الخاصة بالقطط، ولكن الشبكة الأمريكية أقرت بأنه “عندما تستخدم تويتر “التلقين الآلي”، قد تكون لذلك تبعات مرتبطة بمئات ملايين التغريدات يوميا، وأحيانا يمكن للنظام أن يتصرف بصورة مغايرة عن النية التي صُمم من أجلها أساساً”، وأوضحت تويتر”خيار الخوارزميات سيعطي تحكما أكبر للمستخدمين بالطريقة التي يريدون أن يظهر فيها تويتر لديهم نحن في مرحلة استكشاف في هذا الشأن”.