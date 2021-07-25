الخواتم اختفت "أثناء احتضارها".. لغز يحير الشرطة البريطانية

تفاجأت أسرة بريطانية بأن امرأة مسنة تنتمي إليها تعرضت للسرقة، بينما كانت في المستشفى حيث توفيت هناك.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، بأن الحادثة وقعت الشهر الماضي في مقاطعة إسكس شرقي بريطانيا.
وأدخلت المرأة التي كانت في الثمانينيات من عمرها إلى مستشفى "برومفيلد" في المقاطعة في الـ6 من يونيو الماضي، وتوفيت بعد تسعة أيام.
وبينما كان أفراد الأسرة يواجهون ألم فراق قريبتهم تفاجوأ بأن خاتمي الزفاف الخاصة بهما اختفيا من أصابعها، أحدهما ذهبي والآخر مصنوع من الألماس.
وقالت الشرطة البريطانية إن الخاتمين لم ينزعا أثناء العلاج، ومع ذلك لم تتمكن من العثور عليهما أو تفسير سبب اختفائهما.
وذكر متحدث باسم الشرطة: "كانت الخواتم ذات قيمة عاطفية والأسرة في حالة ذهول متفهمة".
وأضاف: "الخواتم كانت تدل على أكثر الأوقات سعادة في حياة السيدة، لكن تلك الذكريات سلبت منها."
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