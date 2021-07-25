ماكرون منتقدا تظاهرات باريس: هذه ليست حرية

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون بعد التظاهرات التى شهدها المدن الفرنسية خلال الأيام الأخيرة، إنه "لا يمكن أن توجد حرية بدون واجبات، الحرية ليست أن أكون غير ملزم لأحد، وحريتى تنتهى حيث تبدأ حرية الآخر".
وأضاف: "إذا كنت لا تريد التطعيم، وغدا ستنقل العدوى لوالدك أو لوالدتك أو لى أنا. هذا يعنى أننى سأصبح ضحية لحريتك، بينما لديك الفرصة لحماية نفسك وحمايتى.. هذه ليست حرية، هذه تسمى لا مسؤولية وأنانية".
وشهدت المدن الفرنسية خلال الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة ضد فرض التصاريح الصحية (إما شهادة التطعيم، أو نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا)، والتطعيم الإلزامى للعاملين فى المجال الطبى.
ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات بـ"الدكتاتورية الصحية"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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