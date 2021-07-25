شكرا لقرائتكم خبر عن ملبن مصر سمية الخشاب نايمة بالروب وفاتحة رجليها: بتنافس صافيناز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها يوم السبت.

ونشرت “الخشاب” صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ترتدي خلالها “الروب”، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وعلّقت سمية على الصور قائلة: “الجمال الحقيقي هو أن يكون المرء صادقًا مع نفسه”.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل “موسى”، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وعُرض العمل في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب مؤخرا فيديو كليب “أوعدك”، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع “يوتيوب”.