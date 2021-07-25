رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي في الأردن للعام 2021-2022. من أبرز ما يبحث عنه أولياء الأمور في المملكة الهاشمية هو تسجيل الصف الأول الأساسي وكذلك أهم المستندات المطلوبة. فقد أطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيًا للتسجيل وذلك للتسهيل على أولياء الأمور وهذا ما سوف نوضحه بالسطور المقبلة لإتمام عملية تسجيل الطلاب الجدد بالمراحل الابتدائية

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي في الأردن للعام 2021-2022

بينت وزارة التربية والتعليم الأردنية فتح باب تسجيل الصف الأول الأساسي 2021-2022 عبر موقع خدمة التسجيل وذلك حتى نهاية الشهر الجاري. وأكدت الوزارة أن الهدف من التسجيل في الموقع هو عدم الحاجة للذهاب لمقر المدرسة والحد من الازدحام والتجمعات وللمحافظة على التباعد الاجتماعي.

خطوات تسجيل الأول الأساسي الأردن

للتسجيل في الصف الأول الابتدائي اتبع التعليمات الآتية:

الدخول لرابط خدمة تسجيل الأول الأساسي بالأردن.

كتابة الرقم الوطني وكلمة المرور.

ثم اختر تسجيل الصف الأول الأساسي.

ثم ابدأ بكتابة المعلومات الخاصة بالطالب وتابع الخطوات.

ثم في الأخير النقر على أيقونة التسجيل.

من ثم اطبع الاستمارة الإلكترونية للتسجيل.

شهادة ميلاد الطالب المعتمدة.

صورة من دفتر العائلة للأردنيين.

جواز سفر ساري الصلاحية أو الإقامة بالنسبة لغير الأردنيين.

عدد 6 صور شخصية 4 * 6.

شهادة تطعيمات الطالب أو الطالبة.

شهادة الكشف الطبي المعتمد.

المستندات الأول لتسجيل الأول الأساسي

وأعلنت الوزارة أنه يتم قبول الطلاب مواليد 1-1-2015 حتى 31-12-2015 فمن دونهم بحيث لا يتجاوز عمر الطالب في 31-12-2021 عن تسع سنوات، ومن جانبها أعلنت الوزارة عن تطبيق برنامج الفاقد التعليمي للطلبة في الصفوف من الأول وحتى الصف الحادي عشر وهذا من أجل مساعدتهم على التهيؤ علميًا وذهنيًا من أجل العودة للمدارس ويتم التسجيل عبر التطبيق المحدد.

إلى هنا نكون قد انتهينا من رصد خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي في الأردن للعام الدراسي 2021-2022 للأطفال ممن لا يتجاوز أعمارهن 9 سنوات هذا وقد بدأت عمليات التسجيل منذ مايو الماضي ويستمر التقديم لأواخر الشهر الجاري. وقد دعت الوزارة هذا الأسبوع أولياء الأمور بضرورة المسارعة في التقديم للطلاب لأن مدة التسجيل قد أوشكت على الانتهاء من أجل التسجيل للعام الدراسي الجديد.