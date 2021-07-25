رسميا موعد نتيجة الثانوية العامة 2020/2021 وزارة التربية والتعليم المصرية

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020/2021، يريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد نتائج الثانوية العامة بمصر للعام الدراسي الجديد 2020/2021، وهذا بعد انتشار العديد من الشائعات التي تخص موعد ظهور النتائج، حيث أثير في مواقع التواصل الاجتماعي أن نتيجة كل اختبار ستظهر مباشرة بعد تصحيحها واعتمادها، وهذا ما نفته الوزارة، فتابعوا معنا.

امتحانات الثانوية العامة

وقد بدأت امتحانات الثانوية العامة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 2020-2021 من يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 بالنسبة لقسم العلمي لفرعيه علمي علوم وعلمي رياضة، وبدأت الامتحانات بالنسبة للقسم الأدبي من يوم الأحد 11 يوليو 2021.

وقد انتهى الطلاب حتى لحظة كتابة المقال جزء كبير من الامتحانات، حيث قد امتحن طلاب الثانوية العامة بالفترة الأخيرة امتحان مادة الفيزياء بالنسبة للقسم العلمي، وامتحان التاريخ بالنسبة للقسم الأدبي، وقد تباينت آراء الطلاب حول الامتحانين.

موعد نتائج الثانوية العامة 2021

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم وهذا من خلال المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي عن موعد نتائج الثانوية العامة لهذا العام.

وقد نفت الوزارة عبر البيان الرسمي الشائعات المتعلقة بظهور نتائج الثانوية العامة بعد أسبوع من الامتحان بعد الانتهاء من تصحيحها، حيث إن هذا الخبر لا يمت للواقع بصلة وغير صحيح.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة بمصر ستنتهي يوم 2 أغسطس 2021 كما هو مقرر، وأن الامتحانات (البابل شيت)، سيتم تصحيحها بشكل إلكتروني باستخدام الماسح الضوئي، الذي سيقوم بمقارنة اجابات الطالب بالاجابات النموذجية الكترونيا واعطاء الطالب درجته المستحقة بشكل عادل.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر بيانها أن النتائج ستظهر في مدة أقصاها 10 أيام من بعد انتهاء الامتحانات بشكل رسمي، أي ان النتيجة ستظهر في المدة المتراوحة بين 3/8/2021 حتى يوم 12/8/2021 بحد أقصى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطالب معرفة نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها الكترونيا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة، وهذا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وهذا كالآتي: