براتب 2000 ريال أحصل على تمويلك خلال 30 دقيقة وقسط مبلغ التمويل علي 60 شهر

براتب 2000 ريال أحصل علي تمويلك النقدى من مصرف الراجحي ، وذلك بمبالغ تمويلية كبيرة والتي من شأنها مساعدة العميل في تلبية احتياجاته المالية ، كما وفر مصرف الراجحي للمواطن السعودي وللمواطن المقيم فرصة الاستفادة من التمويل الشخصي بأسهل الشروط، كما يعمل البنك علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على المنتج ، حيث يوفر البنك موافقة سريعة وفورية خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب ، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر المؤسسات المالية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك نظراً لما يوفره البنك من منتجات تمويلية متميزة تناسب جميع العملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً.

مميزات التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي في المملكة

تمويل شخصي فورى وسريع خلال 30 دقيقة فقط أحد منتجات التمويل الشخصي الذي يوفره مصرف الراجحي للعملاء بالمملكة ، حيث يوفر الراجحي هذا التمويل بأقل دخل شهري ، كما يمكن المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً الاستفادة من هذا المنتج بأسهل الشروط وبإجراءات ميسرة وسريعة ، كما يعمل مصرف الراجحي علي توفير العديد من الإمتيازات للعملاء عند طلب التمويل الشخصي ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يوفرها مصرف الراجحي للمواطن السعودي والمواطن المقيم عند طلب تمويل الراجحي الفورى بأقل راتب شهري في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية لدي مصرف الراجحي. يوفر مصرف الراجحي هذا التمويل الشخصي بمدة استحقاق تصل حتي 60 شهر. يعمل البنك علي سرعة توفير الموافقة الفورية علي طلب الحصول على التمويل الشخصي وذلك خلال 30 دقيقة فقط. يوفر مصرف الراجحي للعميل من خلال هذا المنتج الحماية من تقلب السلع وذلك عند الاستفادة منه في تجارة السلع. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تمويل الراجحي الفورى بأقل دخل شهري. المواطن المقيم في المملكة يمكنه أيضاً الاستفادة من تمويل الراجحي بشروط ميسرة.

يعتبر الدخول علي رابط التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، واحد من الطرق التي يوفرها البنك التقديم على التمويل الشخصي الفورى والسريع المتاح لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

يمكن أيضاً للعميل التقديم على الطلب من خلال تطبيق الراجحي موبايل .

كما حدد مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية رقم مصرفي موحد يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي البنك ، حيث يقوم طالب التمويل بالاتصال على الرقم 8001241222 .

ويمكن أيضاً للعملاء ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها البنك ، التقديم على طلب تمويل الراجحي الفورى وبالتقسيط حتي 5 سنوات ، وذلك عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية.

الحد الأقصى لعمر طالب التمويل الموظف هو 60 سنة ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي.

يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

إما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، فيشترط أن يكون الحد الأقصى للعمر هو 70 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 2000 ريال وذلك للاستفادة من تمويل الراجحي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين ، يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي للاستفادة من المنتج.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 1900 ريال سعودي لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل.

طرق التقديم على تمويل الراجحي براتب 2000 ريالشروط الاستفادة من تمويل الراجحي الفورى وبالتقسيط حتي 5 سنوات