أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مرشد الخضمي

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مرشد الخضمي

بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مرشد أحمد الخضمي بمحافظة ريمة بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مرشد الخضميبعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مرشد أحمد الخضمي بمحافظة ريمة بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات على الصعيدين الوطني والانساني، وكذا اسهاماته الفاعلة في التعاون والتنمية والاصلاح بين الناس. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ علي سالم الخضمي عضو اللجنة العامة وإلى أولاد الفقيد أحمد وجميل وحمزة مرشد أحمد الخضمي وكافة آل الخضمي بمحافظة ريمية ، عبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله و إنا إليه راجعون .



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