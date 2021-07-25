الخارجية الفلسطينية: تصاعد جرائم الاحتلال وسط تجاهل دولى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى أن جرافات الاحتلال والمستوطنين تواصل تنفيذ القرارات الإسرائيلية الرسمية فى ابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، حسبما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.

ولفتت إلى تصاعد اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم، ضاربة مثالا بإقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية جديدة فى معسكر "تياسير" بطوباس.

وأشارت الوزارة إلى استمرار المد الاستيطانى فى الأغوار ومحاولة الاستيلاء على جبل فى قرية كفر راعى، والاعتداء على صحفيين وموظفين فى مدينة الخليل ومسافر يطا، إضافة إلى الاعتداء على منازل بقريتى قريوت والتوانة، وإجبار المواطن على خليل على هدم منزله ذاتيا فى جبل المكبر، وغيرها من الجرائم والانتهاكات.

وأدانت الخارجية، جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى، مؤكدة أهمية لجنة التحقيق التى شكلها مجلس حقوق الانسان وفى البدء الفورى بعملها لمواكبة وتوثيق ورفع التقارير الرسمية حول هذه الانتهاكات اليومية، واعتماد تلك التقارير فى التحقيقات المتوقع أن تبدأها المحكمة الجنائية الدولية قريبا.

ولفتت إلى أن الماكينة الإعلامية والدعائية الإسرائيلية تواصل حملاتها على المستوى الدولى بهدف "تبييض" الاحتلال والاستيطان والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها اليومية.

وذكرت الوزارة أن تل أبيب تصعد حملتها السياسية والدبلوماسية مستخدمة فزاعتها (معاداة السامية) و(التشكيك بشرعية إسرائيل) كسلاح لإرهاب الدول وتخويف المسؤولين الأمميين لردعهم عن توجيه الانتقادات أو اعتماد المواقف والقرارات الرافضة للانتهاكات والجرائم.

وسلط بيان الخارجية الضوء على مواصلة بعض الدول الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فى انحياز وتواطؤ مكشوف مع الاحتلال.

وقالت: "إن ارتكاب هذه الجرائم ومواصلة ارتكابها من قبل منظومة الاحتلال المتكاملة ما هو الا برهان آخر يؤكد جدوى تثبيت مجلس حقوق الإنسان البند السابع فى أجندته والمخصص للانتهاكات فى الأرض الفلسطينية المحتلة".

وطالبت الخارجية الدول التى ترعى وتدعم وتحمى دولة الاحتلال وما تقوم به من جرائم، بأن تنظر إلى مجموع هذه الجرائم اليومية لعلها تكتشف خطأ حمايتها للمحتلين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطينى.