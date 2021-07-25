الرئاسة: مصر تحقق فائضا أوليا في الميزانية وتراجع العجز

قالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي اليوم الأحد إن الفائض الأولي في السنة المالية2020-2021 بلغ 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو.
وكانت مصر تستهدف عجزا إجماليا في الميزانية عند 7.8 بالمئة وفائضا أوليا 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البيان إن مصر سجلت أيضا عجزا بالموازنة 7.4 بالمئة في العام المالي 2020-2021، نزولا من 8 بالمئة قبل عام.
وقالت الرئاسة إن الدين تراجع إلى الناتج المحلي في البلاد إلى 90.6 بالمئة بنهاية 2020-2021 من 108 بالمئة في 2016-2017.
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