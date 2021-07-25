هنا رابط تقديم الاستمارة الإلكترونية للأراضي السكنية بالعراق 2021 dari.iq/faq وخطوات التسجيل

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط تقديم الاستمارة الإلكترونية للأراضي السكنية بالعراق 2021 من الروابط التي يحتاج إليها الكثير من فئات الشعب العراقي، فهي مبادرة أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومن أهدافها التي أعلن عنها الكاظمي أنها هدية إلى الشعب العراقي، لمساعدة أكثر الفئات احتياجاً وخاصة الشباب وأصحاب الرعاية الاجتماعية.

رابط تقديم الاستمارة الإلكترونية للأراضي السكنية بالعراق

وكانت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أعلنت خلال الأيام الماضية عن توفير قطع أراضي سكنية للمواطنين بالعراق في كافة المدن، وأن التقديم للحصول على إحدى قطع الأراضي يكون عن طريق التسجيل على بوابة dari iq الإلكترونية التابعة إلى وزارة الإعمار والسكان.

وقالت وزارة الإعمار والإسكان أن التقديم على الأراضي هو متاح لجميع المواطنين العراقيين، ومن أهم الشروط هو التسجيل على البوابة الإلكترونية مرة واحدة فقط، وأنه يجب على المسجل التأكد من تسجيله للبيانات الخاصة به بطريقة سليمة وصحيحة مع مراجعة المعلومات المطلوب تسجيلها بدقة حتى لا يتعرض المتقدم للمسائلة القانونية.

وأضافت وزارة الإعمار أن مبادرة الأراضي السكنية هي إحدى المشروعات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وأنه يعقبها مشروعات أخرى عديدة حيث أن الشعب العراقي من الشعوب المميزة والتي تستحق بذل الجهود من أجله، وأن قطعة الأرض التي يحصل عليها المواطن هي أرض معدة لبناء منزل جديد.

خطوات التسجيل على بوابة داري الإلكترونية

نشرت بوابة داري الإلكترونية فيديو توضح فيه أهم خطوات التسجيل في رابط تقديم الاستمارة الإلكترونية للأراضي السكنية بالعراق، مؤكدة أن أهم ما يجب الاعتماد عليه هو الأوراق الرسمية والمستندات التي يتم تعبئة البيانات منها وتسجيلها في المنصة بحرص، مع التأكيد على مراجعة المعلومات التي تم إدخالها قبل الضغط على إرسال.