إسرائيل.. تعيين أمير حايك سفيرا لدى دولة الإمارات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، تعيين أمير حايك سفيرا لبلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال لابيد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يسعدني تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "أمير حايك، صاحب الخبرة والمعرفة في مجالات الاقتصاد والسياحة، هو الرجل المناسب لمأسسة الجسر بين إسرائيل والإمارات".

وختم تغريدته بالقول: "بعد افتتاح السفارة، حان الوقت لتعيين أول سفير لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. حظا سعيدا أمير".

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن حايك يشغل حاليا منصب رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية، وسبق له أن ترأس اتحاد المصنّعين في إسرائيل.

وأشارت إلى أن رئيس بعثة إسرائيل في الإمارات، إيتان نائيه، موجود في الإمارات منذ يناير الماضي.

وفي سبتمبر 2020، وقعت دولتا الإمارات وإسرائيل معاهدة سلام تاريخية، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقبل أيام قليلة، افتتحت دولة الإمارات سفارتها في تل أبيب، بمشاركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية.