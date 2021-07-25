فيديو.. إخوانى من حركة النهضة يرمى أحد التونسيين من سطح بناية

جدة - نرمين السيد - أقدم أحد أنصار حركة النهضة الإخوانية فى تونس، على رمى أحد المحتجين من على سطح بناية، اليوم الأحد، فى وقاعة أعادت إلى الأذهان ما وقع فى عام 2013 فى مصر، وكان بطلها هو الآخر أحد أتباع الإخوان.





وقام اليوم الأحد أحد أنصار حركة النهضة بدفع شاب كان حاملا للعلم التونسى من على سطح مقر الحركة فى القيروان، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، الشاب وهو يسقط من أعلى البناية، وسط صيحات استهجان المحتجين.

وقال موقع "موزاييك إف إم" إن الشاب التونسى تمكن بأعجوبة من إمساك سلك التيار الكهربائى المتصل بالمكيّف، لينجو بذلك من السقوط مباشرة على الأرض.

وكان محتجون تونسيون يتظاهرون اليوم للاحتجاج على تردى الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحكم ومحاسبة الحكومة وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشى.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان مشهدا مماثلا تقريبا فى مصر عام 2013، عندما ارتكب تنظيم الإخوان فى مدينة الإسكندرية الساحلية ما عرف بمذبحة "سيدى جابر"، حيث رمت عناصر مناصرة للجماعة الإرهابية ثلاثة صبية من معارضى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، من فوق عمارة.

وربط متابعون وناشطون على المواقع الاجتماعية بواقعة القيروان ومذبحة "سيدى جابر"، وقالوا إن الرابط بين الحادثتين هو "الإخوان فى مواجهة الشعب"، منددين بالسلوك "الهمجى"، الذى يتبعه أنصار الإخوان فى محاربة كل مخالف لهم ولأفكارهم.

وكان المتهم الرئيس فى مذبحة "سيدى جابر" قد حكم عليه بالإعدام، كما أدين آخرون فى نفس القضية بالسجن المؤبد والمشدد.