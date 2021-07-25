تركيا:تسجيل 14230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 14230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم يتجاوز ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في أوائل شهر يوليو.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 55 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.
ولا تزال نسبة العدوى أخف بكثير من موجة أبريل ومايو عندما بلغت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ذروتها فوق الـ60 ألف حالة يوميا، قبل أن تنخفض إلى 4418 يوم 4 يوليو في أعقاب إغلاق صارم انتهى في منتصف شهر مايو.
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