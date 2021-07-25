رابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة الفصل الدراسي الأول من أبرز ما يبحث عنه خريجي الثانوية العامة، من أجل الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة وهي من أبرز الجامعات المرموقة التي تدرس مقراتها بالتعاون مع الجامعة البريطانية المفتوحة فقد بينت الجامعة عبر صفحتها على موقع توتير سبل التقديم والتخصصات المتاحة و هذا ما سوف نوضحه بالسطور المقبلة.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لو كانت من خارج المملكة.

إحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر لغير السعوديين.

عدد 2 صورة شخصية مقاس 4 في 6.

دفع رسوم القبول وقدرها 437 ريال.

لابد من إدخال المعلومات بشكل دقيق والتي تتضمن الاسم رباعي وبيانات الاتصال.

إرفاق شهادة الثانوية العامة وتحميل شهادة TOEFL / STEP / IELTS.

سداد الرسوم بشكل إلكتروني عبر وسائل الدفع الإلكترونية عبر الأنترنت

لا يتم معالجة الطلبات التي لم تقوم بدفع الرسوم.

يجب أن تكون جميع المستندات واضحة ويتم تحميلها بتنسيق PDF.

بمجرد معالجة الطلب يتم إرسال إشعار للطالب في غضون 48 ساعة.

تحتفظ الجامعة بحق رفض وإلغاء التسجيل في حالة عدم صحة الشهادات والبيانات.

متطلبات القبول في الجامعة العربية المفتوحةرابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة الفصل الدراسي الأول

يمكن التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة بالخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط الجامعة.

ثم النقر على القبول ومنه الالتحاق بالجامعة ثم النقر على رابط الالتحاق بالجامعة.

ملء الاستمارة وإرفاق المستندات المطلوبة.

ثم النقر على إرسال.

رسوم الجامعة العربية المفتوحة

تقدر رسوم الجامعة العربية المفتوحة ب8000 ريال للعام الدراسي بمبلغ 4000 في الفصل الدراسي الواحد شاملة الكتب الدراسية.

كلية إدارة الأعمال مسار النظم الإدارية، ومسار التسويق، ومسار المحاسبة، بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.

كلية دراسات الحاسب الآلي مسار تقنية الحاسبات والمعلومات ومسار الحوسبة والأعمال ومسار تطوير الويب، ومسار علوم الحاسب الآلي ومسار الأمن والشبكات.

كلية الدراسات اللغوية تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها.

تخصصات الجامعة العربية المفتوحة

علمًا بإن موعد التقديم يبدأ من يوم 25-7-2021 ويستمر حتى 29-8- 2021. في فروع الجامعة في كل من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وحائل والاحساء.