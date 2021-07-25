استعلم عن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 في الأردن برقم الجلوس عبر موقع tawjihi jo، يشعر كافة الطلاب والطالبات اللذين أدوا الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة اي التوجيهي الأردن بالقلق الشديد حيال موعد ظهور نتائجهم والذي قد صدر إعلان رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الأردن عن قرب موعد صدور النتائج والتي ينتظرها كافة الآباء والأمهات بالإضافة إلى أبنائهم بفارغ الصبر.

وقد قامت مجموعة من الصحف التربوية بدولة الأردن منذ أيام قليلة بعمل استطلاع للرأي من خلال سؤال مجموعة من الطلاب والطالبات عن رأيهم في الأسئلة المتواجدة في اختبارات التوجيهية لهذا العام، وقد جاء رآى الطلاب أن مستوى الامتحانات لهذا العام قد جاء مناسب لمستوى الطلاب المتوسطة اي ان الأسئلة قد جاءت على نهج الأسئلة العادية، وقد أشار اغلب الطلاب والطالبات أيضًا إلى أن مستوى اختبار الفيزياء قد جاء صعب بدرجة كبيرة ويفوق مستوى الطالب المتوسط.

وقت إصدار نتائج الثانوية العامة الأردنية 2021

توجد حالة من الإنتظار القلق لدي كافة الطلاب والطالبات الذين أدوا كافة الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة “التوجيهي الأردن” ،وقد تعممت تلك الحالة بعدما قام وزير التربية والتعليم الأردني السيد محمد بن قديس بتوقع الوقت المرشح لظهور النتيجة وللذي في الأغلب سيكون بعد الامتحان الأخير لامتحانات الطلاب في هذه المرحلة في نصف شهر أغسطس.

خطوات معرفة نتائج اختبارات “التوجيهي الأردن” لعام 2021

وقد تم الإعلان من خلال وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط ظهور النتائج، وعن طريق هذا الرابط يستطيع كل طالب التعرف على درجاته من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة السهلة ، ومن خلال هذا الرابط التالي www.tawjihi.jo سيستطيع كافة معرفة نتائجهم بشكل إلكتروني وعن بعد ، جاء قرار الحصول على الدرجات والنتيجة عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للنتيجة، كما قد اتخذت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الأردن منذ بداية العام الدراسي الجاري 2021 عدة قرارت للحد من تفشى وباء فيروس كورونا المُستجد ولمنع حدوث تكدسات قد ينتج عنها مخاطر وكوارث قد تدمر حياة الطلاب والطالبات كافة أفراد أسرهم أيضًا