شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – عمرو دياب رقص فيفي عبده على واحدة ونص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد من حفلة الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “النهاردة اول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي و انبسط جداً الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه ❤️”.

وهنأت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بـ عيد الأضحى، ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت فيفى عبده على الفيديو: “‏كل سنة وأنتم طيبين عيد سعيد عليكم إن شاء الله يا رب وعلى الأمة العربية كلها بحبكم اوي ”.

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

علي الجانب نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو تحذر جمهورها بخصوص فيروس كورونا .

وقالت فيفي عبده ، عبر فيديو لها نشرته من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: بوجه رسالة كل الشباب المتهور الي مش بيسمع الكلام وبيفتكر الموضوع بسيط، خلو بالكم من نفسكم، الموضوع بقى خطر جدا، وانا لما كنت بضحك علي كورونا، مكنتش أعرف إنه بالصعوبة دي، ولكن عرفت انه مش هين وبيضيع ارواح ناس بنحبها، فأرجوكم خدوا بالكم .

وتابعت: “الله يرحم كل الي توفوا من زمايلي او غيرهم، يا رب كل اللي في المستشفي يقوموا بألف مليون سلامة “.