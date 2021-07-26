شروط تسجيل الاول الاساسي الأردن 2022 والرابط الرسمي للتقديم

شروط تسجيل الاول الاساسي الأردن 2022 ؛ يبحث أغلب المواطنين في الأردن عن رابط تسجيل الصف الأول الأساسي، حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الحالي 2020-2021، وفي ظل الأجواء التي يعيشها العالم من تفشي وباء كورونا.

لذلك حرصت الوزارة على تسهيل الأمور على المواطنين الأردنيين أو المقيمين بإتاحة فرصة التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة لمنع التكدس، والمحافظة على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن خلالنا اليوم سنتناول معكم كل التفاصيل الخاصة بتسجيل الأول الأساسي الأردن.

شروط تسجيل الاول الاساسي الأردن 2022

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأردنية الأستاذ الدكتور أحمد المساعفة.

أنه إلى الآن تم التسجيل في الموقع ما يصل إلى 200 ألف طالب وطالبة أبناء المواطنين الأردنيين والمقيمين.

وشدد سيادته أنه من الضروري استيفاء الشروط المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل مثل:-

إنشاء حساب رسمي بالموقع من قَبل ولي الأمر، لاستقبال الكتاب الذي يحتوي على جميع الأوراق والشروط المطلوبة.

وقد نوه على أنه أول الشروط والتي تعتبر أساسية، ومن دون تحقيقها لن ينظر في الطلب المقدم.

أنه لا يجب أن يزيد عمر الطالب المتقدم له في الأول الأساسي عن 9 سنوات.

وأن يكون تاريخ ميلاد الطالب المقدم له في الفترة ما بين يوم 1/1/2015 وحتى يوم 31/12/2015، والطالب المخالف أو الأكبر سنًا لن ينظر في الطلب المقدم له.

رابط تسجيل الأول الأساسي الأردن

لقد أعلنت الوزارة عبر حساباتها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد.

لتسليم الطلبات وغلق باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، وهذا فقط للمدارس الحكومية الأردنية.

منوهًا أنه لمن يرغب من أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، أو مدارس الغوث.

وأيضًا المدارس الثقافة العسكرية بضرورة التوجه إلى مقر المدرسة المرغوبة التقديم بها.

وعلى هذا الأساس تم تحديث رابط التقديم عبر موقع الوزارة لاستقبال كافة الطلبات المقدمة من أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم.

في الصف الأول الأساسي، حتى لا تحدث أي مشاكل تقنية يمكن أن تؤثر بالسلب على تقديم الطلبات.